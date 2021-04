MTV Yhdysvalloissa: Presidentti Bidenin piti pysäyttää Meksikon muurihanke, mutta paikallisilta pakkolunastetaan yhä maita muurin tieltä – "Mitä tapahtui lupaukselle?"

– Tuo on osa keskeneräistä muuria, näyttää texasilainen Reynaldo Anzaldua MTV Uutisille.

Olemme Rio Grande -joen rannalla, Meksikon rajalla. Koko elämänsä rajaseudulla asuneet serkukset antavat kierrosta pihamaillaan ankeissa tunnelmissa. He hävisivät juuri oikeustaistelun ja liittovaltio pakkolunastaa perheen maita yli kaksi ja puoli hehtaaria. He ovat yksiä lukuisista, sillä Texasin kansalaisoikeuksia ajavan Texas Civil Rights Project -järjestön mukaan samanlaisia oikeusjuttuja on päällä yli 140.

– Olemme pettyneitä, koska Bidenin ei pitänyt rakentaa enää yhtään lisää muuria! Se oli hänen kampanjalupauksensa, ei yhtään metriä muuria. Mitä tapahtui sille lupaukselle, kysyy Anzaldua surullisena.

Trumpin presidenttikaudella perheen tontin ympärille rakennettiin uutta raja-aitaa sekä lännestä että idästä. Rio Grande Valleyn seuduilla oli raja-aitaa jo ennen Trumpia, mutta Trumpin hallinto rakennutti lisää.

– Maamme länsipuolelle nousi vuosi sitten yksityinen muuri, jonka rakennuttaja oli Trumpin tuttava ja sitä rahoitti muun muassa Trumpin entinen neuvonantaja Steve Bannon. Tontimme länsipuolelle on valtion muuri, joka on ainakin 1,6 kilometriä pitkä. Siinä on sementtinen pohja ja piikit nousevat kuuden metrin korkeuksiin. Se on ruma kuin mikä! Näiden lisäksi tonttimme itäpuolelle valtio on rakentamassa uutta, mutta se ei ole vielä valmis, Anzuldua luettelee.

Muurin pätkät saatetaan rakentaa loppuun

Presidentti Biden lupasi lopettaa uudet muurihankkeet ja rakennustyöt on laitettu jäihin. Rakennusmaat seisovat tyhjillään ja keskeneräisia raja-aitoja on siellä täällä.

– Tämä on surullista, koska tiedämme, ettei muuri pysäytä ketään. Se ei pysäytä ihmisiä eikä se pysäytä huumeita, vanhempi serkuksista, Fred Cavazos,sanoo.

Serkukset haluaisivat muurirakennelmat purettavan, mutta Bidenin kotimaan turvallisuuden ministeri Alejandro Mayorkas on vihjaissut yhdysvaltalaismedialle, että keskeneräisten muurin pätkät saatetaan rakentaa loppuun.

Vaikka moni Meksikon rajalla on menettänyt maitaan muurihankkeelle, raja-aidalle löytyy myös tukijoita.

– Toivoin, että he rakentaisivat muurin loppuun. Ehkä he miettivät sitä. Edellinen presidentti olisi sen kyllä viimeistellyt, saa nähdä, miten tämän nykyisen presidentin kanssa käy, itsekin rajalla asuva Alfonso Gaonasanoo.

Rajavartiosto ei ole pakkolunastanut Gaonan maita.