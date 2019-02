Trump hävisi muurikiistan, mutta miksi texasilaisten pihoille nousee silti useita metrejä korkeaa raja-aitaa?

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin odotetaan allekirjoittavan demokraattien ja republikaanien esityksen budjetista.



Kiista on koskenut Trumpin vaatimusta viiden miljardin euron rahoituksesta muuriin Meksikon vastaiselle rajalle. Trump ei ole saamassa esityksessä vaatimaansa rahasummaa. Kiista on uhannut sulkea uudelleen liittovaltion hallinnon.

"Muuri on vain rajavalvonnan työkalu"

Muuri vai ei muuria? Se tuntuu olevan Yhdysvalloissa päivän polttavin kysymys. Reilun tuhannen asukkaan Los Indiosin eli Intiaanit nimisessä rajakaupungissa korkea muurilta muistuttava rakennelma on kuitenkin jo olemassa.

– Se on noin viisi metriä korkea ja kaivettu sementtiin, joten tunnelin tekeminen on vaikeaa, kaupungin pormestari Rick Cavazos esittelee MTV Uutisille.

Kaupunki on ollut osittain aidattu kymmenisen vuotta. Esittelykierrosta antava pormestari on entinen rajavartija ja tukee Trumpin haavetta massiivisemmasta muurista.

– Muurista on tehty poliittinen kysymys, ja se on valitettavaa. Ei se ole muuta kuin rajavalvonnan työkalu. Vaikka on kamerat ja muu teknologia, muuri antaa rajavartiostolle enemmän aikaa saapua paikalle ja tehdä pidätys, Cavazos sanoo.

Tuoreimmasta budjettiväännöstä huolimatta texasilaisissa rajakaupungeissa uusia aitoja on noussut vuosien ajan. Kolmen tuhannen kilometrin pituisesta Yhdysvaltain ja Meksikon vastaisesta rajasta noin kolmannes on aidattu joko korkeilla esteillä tai matalilla.

Muurin taakse jäävät lehmät ja laidunmaa



Tunnin ajomatkan päästä Los Indiosista on toinen pikkukaupunki nimeltä Mission. Jose Alfredo Cavazos on asunut kaupungissa koko ikänsä, mutta nyt elämä on muuttumassa. Rajavartiostolta tuli kirje, jossa ilmoitettiin, että hänen mailleen rakennetaan metrien korkuinen raja-aita.

– Tämä on tonttini, jonka päälle rakennetaan muuri. Tässä on Rio Grande joki. Trump sanoo, että täällä on kriisi – ei täällä ole mitään kriisiä! On rauhallista, Cavazos kertoo.

Cavazos on nähnyt elämänsä aikana useita ihmisiä ylittämästä jokea, sillä hänen tonttinsa on aivan Rio Granden rannalla.



Kymmenisen kilometriä pitkä raja-aita tai muuri on päätetty jo viime vuoden budjetissa ja lukuisat paikalliset ovat haastaneet päätöksen oikeuteen. Cavazosin perheessä aidan toiselle puolelle on jäämässä elinkeino, kuten laidunmaat ja lehmät.



– Muuri ei pysäytä huumekartellia, mutta sen pakkomielteinen rakentaminen vahingoittaa meitä.