Poliisi pyytää havaintoja autoilijasta, joka ajoi lapsen päälle Espoossa sunnuntaina.

Autoilija ajoi yläkouluikäisen tytön päälle suojatiellä Espoon Kaitaantiellä sunnuntaina alkuillasta.

Kuljettaja pakeni paikalta pysähtymättä, ja poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa. Poliisi pyytää havaintoja valkoisesta, sedan-mallisesta Skodasta ja sen kuljettajasta.

Silminnäkijöiden mukaan onnettomuus tapahtui noin kello 17 suojatien kohdalla Kaitaantiellä.

Autoilija jatkoi matkaansa Soukan suuntaan pysähtymättä auttamaan. Tapahtumassa loukkaantunut tyttö sai sairaalahoitoa vaativia vammoja.

Poliisi etsii yhä epäiltyä kuljettajaa

Länsi-Uudenmaan poliisi ei ole vielä tavoittanut rikoksesta epäiltyä henkilöä. Poliisin mukaan auto, joka liittyy liikenneonnettomuuteen, on kuitenkin tunnistettu.

– Poliisi ei ole vielä tavoittanut rikoksesta epäiltyä henkilöä, mutta auto, joka liittyy liikenneonnettomuuteen, on poliisin tiedossa. Kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä vammantuottamuksesta, sanoo rikoskomisario Jyrki Kallio.

Poliisi pyytää onnettomuuden nähneitä tai siitä jotain tietäviä ottamaan yhteyttä. Havainnot voi soittaa vihjepuhelimeen 0295 438 488 tai lähettää sähköpostiin vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi.