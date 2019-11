Australiassa roihuaa yhä yli 100 tulipaloa, joita taltuttaa 1300 palomiestä – ainakin kolme ihmistä on kuollut ja tuhannet ovat joutuneet jättämään kotinsa

Paloissa on kuollut ainakin kolme ihmistä



Lisäksi kaksi ihmistä kuoli aiemmin yrittäessään suojella kotejaan tulipaloilta. Ainakin 150 kotia on jouduttu jättämään maastopalojen vuoksi. Yli 30 henkilöä on loukkaantunut paloissa ja valtaosa loukkaantuneista on palomiehiä.