Ainakin 150 kotia tuhoutunut ja kaksi ihmistä kuollut Australian tuhoisissa maastopaloissa

Seitsemän ihmistä on kateissa, ja luvun odotetaan kasvavan. Yli 30 ihmistä on loukkaantunut, heistä useimmat palomiehiä.

Ennätyksellisen laajat maastopalot ovat kylväneet tuhoa itäisessä Australiassa. Parhaillaan paloja on satakunta, ja niistä noin kahdeksan luokitellaan hyvin vaarallisiksi. Noin 150 kotia on tuhoutunut. Sammutustöissä on ollut kaikkiaan 1 300 palomiestä ja 70 lentokonetta.