USA:n tulipätsit roihuavat yhä valtoimenaan – Oregonissa evakuoitu jo yli puoli miljoonaa ihmistä

Tappokuumuus ja tuulet haittaavat sammuttamista

– On aivan eri asia lähteä kodistaan, kun sinut pakotetaan siihen. Se on kamalaa: tämä on minun kotini. Tärkeintä kuitenkin on, että lapseni, mieheni, koirani, kissani ja kaikki naapurini pääsevät turvaan, luetteli Denise Pentz, joka oli asunut kaupungissa 11 vuotta.