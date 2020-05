Australia ja Malesia valmistelevat koronarajoituksen purkua: "Australiaa ei voi pitää täkin alla"

– Meidän on käynnistettävä taloutemme. Meidän on käynnistettävä yhteiskuntamme. Australiaa ei voi pitää täkin alla, Morrison sanoi.

Australiassa on todettu alle 7 000 covid-19-tartuntaa, mutta uusia tapauksia on viime aikoina löytynyt vain vähän. Osassa maata uusia tartuntoja ei ole havaittu viime viikon aikana yhtäkään. Suhteessa väestöön tartuntoja on ollut 265 miljoonaa asukasta kohti, kuolemantapauksia neljä.