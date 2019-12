Australian pääministeri tyrmäsi vaatimukset leikata hiilentuotantoa – "En aio heittää menemään tuhansien työpaikkoja"

Australia ei ole maailman kärkisaastuttajia, mutta se kuuluu maailman suurimpiin hiilentuottajiin, ja hiilisektori on tärkeä työllistäjä monilla alueilla. Suuri osa australialaisesta hiilestä menee vientiin.

Palot kirvoittaneet vaatimuksia ilmastotoimista

Maastopalot ovat Australiassa tavanomaisia, mutta ilmastonmuutoksella arvioidaan olevan osansa tämänvuotisen maastopalokauden rajuudessa. Tilanne on kirvoittanut hallitusta kohtaan vaatimuksia ilmastotoimista.

Morrisonin keskustaoikeistolainen hallitus on seisonut tiukasti maan hiilisektorin takana. Pääministeri on vakuuttanut Australian pitävän kiinni aiemmin sovituista päästötavoitteista, mutta on torjunut vaatimukset uusista leikkauksista.