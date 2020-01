Kokenut palomies sai surmansa Australian paloissa, yhteensä ainakin 27 on kuollut – kansalaiset vaativat hallitukselta nopeampia ilmastotoimia

Kaatuvan puun on kerrottu osuneen mieheen. Medioiden mukaan 60-vuotias mies oli työskennellyt palokunnassa 40 vuotta.

Ainakin 27 ihmistä on kuollut ja yli 2 000 kotia on tuhoutunut Australian kuukausia jatkuneissa maastopaloissa.

Pääministeri pohtii tutkintakomitean perustamista

– Mielestäni se on tarpeellista ja aion viedä ehdotuksen hallituksessa läpi, pääministeri sanoi yleisradioyhtiö ABC:n haastattelussa.

Maastopalojen yhteydessä on yleisesti puhuttu pelastus- ja palolaitosten resurssienpuutteista.

Pääministeriltä tivattiin ilmastopolitiikasta



Morrison on saanut paljon kritiikkiä Australian ilmastotoimista. Ilmastonmuutos on osaltaan vaikuttanut siihen, että maastopalokausi on roihahtanut ympäri Australiaa.