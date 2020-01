Australian massiivisten maastopalojen karut seuraukset: Ainakin puolet maan ainoasta taudittomasta koalapopulaatiosta kenties menetetty – "Tämä on yksi suurimmista tragedioista"

Turistien suosimalla Kangaroo Islandilla levinneet liekit ovat tuhonneet ainakin noin kolmanneksen saaresta. Kangaroo Islandin koalapopulaation kooksi on arvioitu 50 000.

Tauditon koalapopulaatio on Adelaiden yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan erityisen tärkeä lajin säilymisen kannalta, sillä kyse on ainoasta suuresta koalaryhmästä, jossa ei esiinny klamydiaa. Tauti voi aiheuttaa sokeutumista, hedelmättömyyttä ja kuolemia, ja se on levinnyt laajalle muissa koalapopulaatioissa.