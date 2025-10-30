Historiallinen pulloposti rantautui Australian Melbournessa.
Brownin perhe löysi Australian Wharton-rannalta vanhan pullon rantautuneena vesirajan tuntumaan lokakuun alussa. Isä Peter oli tyttärensä Felicityn kanssa keräämässä rannalta roskia, kun vastaan osui eriskummallinen, vanhalta vaikuttanut pullo.
Aiheesta uutisoi CNN.
Pullo oli valmistettu kirkkaasta ja paksusta lasista ja sen sisällä näkyi ilontäytteiset viestit sotamies Malcolm Nevilleltä sekä William Harleylta.
Kirjeet oli päivätty elokuun 15. päivä vuodelta 1916, jolloin oli käynnissä ensimmäinen maailmansota.
Sotamiehet olivat lähteneet HMAT A70 Ballarat -laivalla Adelaidesta elokuun 12. päivä toiselle puolelle vahvistamaan Australian joukkoja Eurooppaan Ranskaan.
Julkaisun mukaan Neville oli saanut surmansa taistelussa vuotta myöhemmin, mutta sotamies Harley oli haavoittunut taisteluissa kahdesti ja selvisi. Mies kuoli Adelaidessa vuonna 1934.
Perheenjäsenten mukaan Harley kuoli syöpään, joka oli seurausta saksalaisjoukkojen käyttämistä kaasuista.