Australia voi lähettää rauhanturvaajia Ukrainaan

Pääministeri Albanese keskusteli Britannian pääministeri Starmerin kanssa, joka kokoaa halukkaiden liittoumaa Ukrainan turvallisuuden takaamiseksi.

Australia on valmis harkitsemaan rauhanturvaajien lähettämistä Ukrainaan, sanoo maan pääministeri Anthony Albanese. Pääministerin mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista rauhanturvaajille.

Albanese keskusteli asiasta Britannian pääministerin Keir Starmerin kanssa lauantaina.

Britannia ja Ranska ovat viime päivinä pyrkineet kasaamaan halukkaiden maiden liittoumaa ja sorvaamaan eurooppalaista rauhansuunnitelmaa, jossa Ukrainaan lähetettäisiin joukkoja turvaamaan mahdollisen aseleposopimuksen toteutumista.

– Molempien maidemme linja on hyvin selvä Ukrainan tukemisen suhteen, ja on tietysti vielä liian aikaista – ei voi olla rauhanturvaajia ennen kuin on rauhaa, Albanese sanoi tiedotustilaisuudessa keskusteltuaan Starmerin kanssa.

– Olen sanonut hyvin selvästi, julkisesti ja toistuvasti, että voisimme harkita osallistumista mahdolliseen rauhanturvaoperaatioon Ukrainassa.

Albanese kertoi Australian lähettävän edustajan tiistaina Pariisissa pidettävään eri maiden puolustusvoimien komentajien tapaamiseen, jossa keskustellaan Ukrainan tukemisesta.

Euroopan maat ovat viime viikkoina pyrkineet lisäämään nopeasti tukea Ukrainalle ja laatimaan suunnitelmia siltä varalta, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnon keskustelut Venäjän kanssa johtavat nopealla aikataululla Ukrainan kannalta epäedulliseen aselepoon tai rauhaan.

Useat Euroopan maat ovat kertoneet olevansa avoimia rauhanturvaajien lähettämiseen Ukrainaan. Rauhanturvaajien olisi tarkoitus toimia eräänlaisena turvatakuuna Ukrainalle, jonka tie sotilasliitto Naton jäseneksi näyttää toistaiseksi olevan tukossa.