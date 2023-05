Au pairit -sarjan Emmi-Lotta, 23, joutuu mustasukkaisen äidin kynsiin ja jättää isäntäperheensä

Lasten kanssa hyvät välit

– Se oli tosi ihana perhe, josta tuli sellainen olo, että minut on oikeasti haluttu tänne. He ottivat minut tosi lämminhenkisesti vastaan ja heillä oli jopa tervetuliaiskyltti odottamassa, kun menin heille.

Kaikissa perheissä useita lapsia

Nuorin lapsi, 7-vuotias Alisha, opiskelee kotikoulussa Raamatun sanomaa, ja Sebastian haluaakin ilmoittaa heti perheen tavatessaan, että hän on seksuaaliselta suuntautumiseltaan homo, jotta mahdollisilta ristiriidoilta vältytään.



Emilia on 21-vuotias turkulainen uimavalvoja, joka sanoo, ettei rakasta lapsia. Hän lähteekin au pairiksi ensisijaisesti kaiken muun kuin lastenhoidon vuoksi. Juuri ennen reissua Emilia löytääkin elämänsä rakkauden. Kestääkö kuherruskuukausi ikuisuudelta tuntuvan välimatkan?



Emilian isäntäperhe Rodrigues asuu Plettenberg Bayn golf-resortin hulppeissa maisemissa. Perheen vanhin lapsi on 10-vuotias tytär Chloe, jolla on kolme rasavilliä pikkuveljeä.



Au pairien kuopus Aada, 19, asuu Tampereella poikaystävänsä kanssa. Suurperheessä kasvanut Aada on huolehtivainen, tunnollinen ja pikkutarkka.