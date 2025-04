Tässä ovat Au pairit -sarjan tähdet

Au pairit -sarjasta nähdään jo 12. tuotantokauden jaksot.

Ylen Au pairit -realitysarjan 12. tuotantokaudella Aino, Sheri, Nea ja Ranja lähtevät elämänsä seikkailuun, au paireiksi Thaimaahan. Nelikko suuntaa Chiang Main -kaupunkiin.

Tutustu kauden au paireihin:

Kuvaaja: Jori Heikkinen

Aino, 20, Jyväskylä: “Mun on vaikee olla hiljaa jos nään jotain arvojeni vastaista.”

Jyväskyläläinen Aino on sanavalmis ja sosiaalinen tasa-arvon puolestapuhuja. Hänellä on paljon kokemusta lasten kanssa työskentelystä. Hän vetää myös vertaistukiryhmää lapsille, jotka ovat menettäneet toisen vanhemmistaan. Ainon oma isä menehtyi hänen ollessaan parivuotias. Ainolle tärkeään ja rakkaaseen ydinperheeseen kuuluvat äiti, pikkuveli, isän roolin ottanut pappa sekä 2-vuotias mäyräkoira Unto.

Ainon isäntäperheeseen kuuluvat ranskalainen isä Anthony, thaimaalainen äiti Kate, heidän 3-vuotias tyttärensä Elena sekä lauma kissoja ja koiria. Äiti Kate on taiteilija ja yhdessä pariskunta pitää taidekauppaa. He toivovat saavansa au pairista seuraa lapselleen Elenalle, ja koko perhe odottaa oppivansa lisää englantia.

Sheri, 22, Vantaa: “Perhe on mulle tosi tärkee ja sen lisäks uskonto.”

Viisihenkisen intialaistaustaisen perheen vanhin lapsi Sheri on tottunut kantamaan vastuuta. Kaksi nuorempaa sisarusta sekä äiti ja isä ovat erittäin tärkeitä Sherille. Yhdessä he vaalivat Vantaalla hindulaisia perinteitä.

Sherin thaimaalaiseen isäntäperheeseen kuuluvat vanhemmat Fluk ja Ning sekä heidän 9-vuotias poikansa Phupa. Perhe viettää todella aktiivista elämää, ja au pairin toivotaan sujahtavan osaksi perhettä, isoveljeksi Phupalle. Perhe pitää tärkeänä tutustumista uusiin ja erilaisiin kulttuureihin, joten myös Suomi ja suomalaisuus kiinnostavat.

Nea, 21, Loppi: “Mä oon aika epävarma itsestäni, siitä mitä mä teen ja miltä mä näytän.”

Jo 15-vuotiaana kotoa pois muuttanut Nea ei paljoa Suomessa viihdy. Kipinä ulkomailla asumiseen syttyi lukioaikoina vaihdossa Espanjan Valenciassa. Sittemmin Nea onkin matkustellut pitkin Eurooppaa. Kokemusta lasten kanssa on jo kertynyt sekä pikkusisarusten hoidosta että au pairina olemisesta Madridissa.

Nean superaktiiviseen isäntäperheeseen kuuluvat 9-vuotiaat vauhtikaksostytöt Djung ja Djaiy sekä heidän vanhempansa Jaroon ja Yim. Perheen isä Jaroon työskentelee aina kuukauden kerrallaan poissa kotoa äidin pyörittäessä paikallista ravintolaa. Kaksosilla on harrastuksia musiikista tanssiin ja voimistelusta jalkapalloon, ja äiti toivookin au pairilta apua kiireisen aikataulun pyörittämiseen.

Ranja, 20, Helsinki: “Mun mielestä on tosi tärkeetä tehdä jotain muutoksen eteen.”

Kissoja rakastava, kulttuurituottajaksi opiskeleva Ranja on voimakkaasti omia arvojaan puolustava paljasjalkainen helsinkiläinen. Määrätietoinen Ranja on tarvittaessa valmis nousemaan vaikka barrikadeille aatteidensa vuoksi. Ranja on luova ihminen, ja hän kirjoittaa ja lausuu tekstejään lavarunouden ammattilaisena. Myös työssä Ranjan luovuus näkyy ongelmanratkaisukykynä.

Ranjaa au pairiksi ja leikkikaveriksi Thaimaassa odottaa 5-vuotias Maria. Marian vanhemmat, brittiläinen Mark sekä thaimaalainen Nitaya, toivovat au pairista seuraa niin lapselle kuin äidillekin, sillä isä Mark työskentelee öljylautalla ja on poissa kotoa aina kuukauden kerrallaan.