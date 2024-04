Tässä ovat Au pairit -ohjelman uudet osallistujat!

Ylen Au pairit -realitysarjan yhdennellätoista kaudella Valma, Sinna, Liisa ja Myy matkustavat Välimeren syleilyyn Maltalle. Kasinoistaan ja yöelämästään tunnettu pikkuruinen saarivaltio tarjoilee nelikolle kulttuurishokkeja ja omalaatuisia isäntäperheitä. Uusien kokemusten lisäksi ihmissuhdepeli on isossa roolissa tulevallakin kaudella.

Millaisia haasteita vauhdikas Valma, tunteellinen Sinna, lempeä Liisa ja voimakastahtoinen Myy kohtaavat isäntäperheissään? Entä millaiseksi muodostuu au pairien ryhmähenki, kun neljä toisilleen tuntematonta ihmistä matkustaa yhdessä vieraaseen maahan?

Tutustu uusiin au paireihin alta!

Valma, 19, Klaukkala

Luovalla ja vauhdikkaalla 19-vuotiaalla Valmalla on seitsemän pikkusisarusta, ja hän onkin kokenut lastenhoitaja. Hän on valmistunut lukiosta ja on töissä päiväkodissa. Lestadiolaistaustaisen perheen esikoinen on jättänyt uskon jo vuosia sitten, mutta välit perheeseen ovat läheiset. Valma asuukin vielä kotona, mutta Maltalta palatessaan hänen on tarkoitus muuttaa suorinta reittiä omilleen, uuteen aikuiseen elämään.

Valma on sinkku, eikä hän arastele tunnustaa olevansa salamarakastuja. Kiinnostus tosin tuppaa lopahtamaan yhtä nopeasti kuin se alkoikin. Lomaromanssi on kuitenkin pistetty tilaukseen.

Valman maltalaiseen isäntäperheeseen kuuluvat vanhemmat Edwin ja Davinia Shead sekä heidän kolme lastaan Mia (11), Mason (12) ja Maegan (18). Talon alakerrassa asuu myös isoäiti Violet, jonka omalaatuiseen kotiin Valma pääsee kämppikseksi. Perhe haluaa au pairin apukäsiksi hektisen arkensa keskelle. Mummokin mielellään hengähtäisi välillä ja eläisi omaa aktiivista elämäänsä. Opettaako au pairius Valmalle omillaan pärjäämisen taitoja? Entä millaista on deittitarjonta pikkuruisella Maltalla?

Liisa, 19, Kotka

Kiltti ja aurinkoinen Liisa on 19-vuotias tuore ylioppilas Kotkasta. Entinen yleisurheilija tekee mallin töitä sekä sisältöjä Yle Summerin TikTokiin. Liisa onkin jo monille tuttu videoistaan, joissa hän kääntää saamiaan rasistisia kommentteja kauniiksi kehuiksi.

Uskonnollinen Liisa ei käytä päihteitä, mutta juhlii mielellään. Etelä-Sudanista lähtöisin olevaan perheeseen kuuluvat äiti, isä ja viisi sisarusta. Liisa haaveilee tulevaisuudessa äitiydestä, mutta kokemusta pienistä lapsista on vähän. Au pairina hän toivookin saavansa käytännön kokemusta ja valmiudet äitiyteen.

Liisan isäntäperhe asuu Maltalla, mutta äiti Michelle on kotoisin Ruotsista ja Fabio-isä Italiasta. Heillä on kaksi lasta, 6-vuotias Mia ja 1-vuotias Alice. Michelle on vielä kotiäitinä, mutta au pairia tarvitaan lisäavuksi, sillä maahanmuuttajaperheellä ei ole tukiverkostoa Maltalla. Au pairin ansiosta vanhemmat toivovat saavansa pitkästä aikaa myös kahdenkeskistä laatuaikaa. Muuttuuko Liisan käsitys vanhemmuudesta matkan varrella? Entä saako liian kiltti ja konflikteja välttelevä Liisa äänensä kuuluviin perheessä, jossa ongelmista odotetaan puhuttavan suoraan?

Myy, 20, Helsinki

Myy on määrätietoinen ja pedantti 20-vuotias, joka asuu Helsingissä ja on töissä vaatekaupassa. Hän viettää välivuotta ja harkitsee hakevansa liiketalouden opintoihin. Sitä ennen hän haluaa kuitenkin toteuttaa pitkäaikaisen haaveensa ulkomailla asumisesta, ja kokee au pairiuden mahdollistavan sen.

Itsenäinen Myy on perheensä nuorin ja toivoo reissussa näkevänsä ydinperhe-elämää, jollaista ei ole itse saanut kokea. Introverttinä ihmisenä häntä jännittää sekä muiden au pairien että isäntäperheen tapaaminen. Myyllä ei juurikaan ole kokemusta lasten hoitamisesta, mutta hänellä on selkeä visio siitä, millaisilla säännöillä lapsia tulisi kasvattaa.

Myyn isäntäperheeseen kuuluvat filippiiniläistaustainen yksinhuoltajaäiti Katherine sekä tämän pakistanilainen poikaystävä Said. Au pairia kaivataan kipeästi, koska aikuisten puurtaessa pitkiä työpäiviä 11-vuotias Helena on joutunut ottamaan paljon vastuuta pikkusisaruksistaan Francisista (10) ja Mariasta (7). Miten omaa tilaa, selkeyttä ja järjestystä tarvitseva Myy sopeutuu lapsiarjen todellisuuteen? Entä ystävystyykö hän muiden au pairien kanssa?

Sinna, 20, Tampere

Herkkä ja sosiaalinen Sinna on 20-vuotias tamperelainen. Hän on töissä kahvilassa ja suunnittelee muuttoa yhteen poikaystävänsä kanssa.

Positiiviseksi optimistiksi itseään kuvailevan Sinnan elämässä on ollut kuitenkin paljon surua ja huolta. Hänen isänsä sairastui Alzheimerin tautiin Sinnan ollessa vasta 13-vuotias. Hän joutui kasvaessaan kokemaan, miten ennen niin läheinen ihminen ei lopulta enää tunnistanut omaa tytärtään. Maltalle lähtiessä isän kuolemasta tulee kuluneeksi vuosi, ja haavat ovat vielä auki. Tunteikas Sinna lähteekin au pairiksi, koska haluaa kasvaa itsenäisemmäksi ihmiseksi.

Sinnan ukrainalainen isäntäperhe pakeni sotaa ensin Saksaan, mutta on äskettäin muuttanut Maltalle. Perheen pää on äiti Tetiana, jolla on kaksi lasta: 9-vuotias Diana ja 3-vuotias Erik. Heidän mukanaan sotaa pakeni myös Olha-mummo. Tetiana ja lasten isä ovat eronneet. Äiti yrittää rakentaa uraa uudessa maassa ja toivoo au pairista apua Olhan tueksi lasten hoidossa. Parhaassa tapauksessa au pairista tulee myös osa perhettä. Kasvattaako au pairius epävarmasta Sinnasta itsenäisemmän ja omaan pärjäämiseensä luottavan ihmisen?