Asuntokauppaa mullistava ilmiö rantautui Suomeen – tästä amerikkalaisten suosimassa mallissa on kyse

Markkinahäirikköyritykset miettivät alan toimintamalleja uusiksi. Kehitys on lähtenyt liikkeelle Yhdysvalloista. Siellä ladunraivaajayritykset, kuten Opendoor, Zillow ja Redfin, ovat kaikki päätyneet niin sanottuun iBuyer- eli suoraostomalliin.

– Tämä on todella radikaali toimintamalli verrattuna siihen, millainen ala on ollut aiemmin, sanoo Suomen Pankin neuvonantaja Joni Wirman.

Tästä suoraostomallissa on kyse

Wirman on seurannut ilmiötä Yhdysvalloissa. Suomen Pankkia asia kiinnostaa erityisesti siksi, että moni amerikkalaistoimijoista on lähtenyt mukaan myös asuntorahoitukseen.

Suoraostomallissa toimija ostaa asunnot suoraan myyjältä, remontoi ne ja myy eteenpäin omalla markkinapaikallaan. Yhdysvalloissa malli on lähtenyt eksponentiaaliseen kasvuun.

Suomessa ilmiö ei ole vielä lyönyt yhtä isosti läpi kuin Yhdysvalloissa, mutta se on rantautunut myös tänne. Suoraostomallia hyödyntää vuonna 2017 perustettu kiinteistöalan teknologiayhtiö Homerun Tech­nologies, jolla on Kodit.io-palvelu.

– Vastaanotto on ollut hyvä. Palvelun tarkoitus on poistaa kaikki asunnon ostoon liittyvät aikaa ja rahaa vievät vaiheet ja hankaluudet, sanoo toimitusjohtaja Kalle Salmi.

Visiona on, että tulevaisuudessa kotien myyminen ja ostaminen tapahtuisi yhdeltä alustalta, jolta saisi myös kaikki palvelut, kuten asuntolainat ja vakuutukset.

– Pidemmän ajan suunnitelmanamme on, että pyrimme rakentamaan täyden palvelun markkinapaikan, Salmi sanoo.

Kilpailu toimialalla vähäistä myös kansainvälisesti

Salmen mukaan heillä ei ole Suomessa yhtään kilpailijaa, joka toimisi samalla ajatuksella. Yhdysvalloissa Opendoor on isoin yhtiö, joka tekee puhtaasti samaa kuin he. Suoranaisia kilpailijoita on Euroopan tasollakin vielä vähän.