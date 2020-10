Kiinteistömaailma: Uusimmat ja vanhimmat asunnot kallistuvat lähivuosina eniten

Käytetty asunto on kuin käytetty auto

– Uusi asunto on rakennustekniikaltaan ja myös estetiikaltaan ihan eri tuote kuin 40–50 vuotta vanha. Vertausta voi hakea autoista, joissa esimerkiksi uusi hybridi on ominaisuuksiltaan ja siksi hinnaltaankin erilainen kuin pitkään käytetty bensasyöppö, Kyhälä kuvaili.

Kauppa elpyi nopeasti

Kiinnostus asuntosijoittamiseen kannattelee yksiöiden hintojen nopeampaa nousua verrattuna muihin asuntoihin. Vaikka omakotitalot ja rivitaloasunnot ovat kysyttyjä, on niiden arvon kehitys ennusteen mukaan jatkossakin vaatimattomampaa kuin kerrostaloasuntojen. Taustalla on osin pientalokannan ikä, sillä 30–50-vuotiaiden pientalojen osuus on suuri.