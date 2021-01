Asuntojen myyntihalut ovat laskeneet korona-aikana: Kauppa vilkastuisi entisestään, jos tarjontaa tulisi enemmän

– Kotiin on panostettu korona-aikana. Monet ovat halunneet lisää tilaa esimerkiksi etätöiden tai lasten etäkoulun takia. Samalla on voitu haluta ympärille lisää vihreyttä, kertoo Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

Tarjonta ei ole kuitenkaan viime aikoina vastannut kaikkialla kysyntää. SKVL:n tekemän markkinakatsauksen mukaan myyntihalukkuus on ollut korona-aikana vaimeampaa kuin sitä ennen. Samaan aikaan halu ostaa asunto on kasvanut.

– Myyntiin tulevien asuntojen määrä on ollut alhaisempi, mutta kauppa on silti käynyt vilkkaasti. Uskon, että myyntihalukkuuteen on vaikuttanut se, että monet ovat kuitenkin olleet tyytyväisiä omaan kotiinsa eivätkä ole halunneet myydä, Mannerberg pohtii.

Kasvu jatkumassa 2021

Tampereella on pulaa hyväkuntoisista vanhoista asunnoista keskeisissä sijainneissa, mutta kauppojen määrän odotetaan kasvavan. Tampereen ympäryskunnissa on odotettavissa erityisen voimakasta kysyntää hyväkuntoisista omakotitaloista ja rivitaloista.

Hämeenlinnassa kysyntä on keskittynyt uudempiin asuntoihin. Hämeenlinnan maaseutupitäjissä on selvää vilkastumista omakotitaloissa. Loma-asuntokaupan ennustetaan käyvän erittäin vilkkaana alkavana vuonna.

Etelä-Savo kärsii muuttotappiosta

Satakunnassa markkinoita on hiljentänyt opiskelijoiden puute. Vahvaa piristymistä on odotettavissa omakotitalokaupassa. Alueelle on rakennettu paljon uusia kerrostaloasuntoja ja koronan väistyessä ja opiskelijoiden pikkuhiljaa palatessa paikkakunnalle on kaupankäynti vilkastumassa.