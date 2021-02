Asuintalojen tulipaloja huomattavasti enemmän vuodentakaiseen verrattuna – palonaiheuttajat samoja vuodesta toiseen

SPEKin johtava asiantuntija Kari Telaranta huomauttaa, että luvuissa on isojakin heittoja tammikuun osalta, kun katsotaan ajassa taakse päin. Esimerkiksi tammikuussa 2016 paloja oli peräti 401. Vuosina 2017 ja 2018 vastaavat luvut olivat 297 sekä 233, joka Telarannan mukaan selittynee leudoilla talvilla.

– Kyllä näyttäisi siltä, että asuinrakennuksissa ja jonkin verran vapaa-ajan asunnoissa on ollut enemmän tulipaloja, kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Viime vuonna tammikuussa oli reilut parisataa tulipaloa. Nyt kun helmikuuta on kulunut viikko, niin ollaan jo reilusti yli kolmessasadassa asuintalojen tulipalojen osalta. Eli kyllä tulipalojen määrä on selvästi noussut, Telaranta toteaa.