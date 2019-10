Kaksi tekijää avainasemassa autopaloissa, kertoo Autoliitto – toimi näin, jos autosi alkaa yllättäen kärytä

Autoliitosta kerrotaan MTV Uutisille, että autopalojen syttymisessä kaksi tekijää on avainasemassa.

– Sähkö on yleensä se, joka laittaa palon alkuun ja polttoaine tietysti on palokuormaa lisäävä aine. Ne ovat suurimmat syyt, kertoo Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen.

– Autoissa pyritään käyttämään sellaisia materiaaleja, jotka eivät syttyisi palamaan. Tätä on huomioitu muissakin riskituotteissa. Televisiopalotkin ovat vähentyneet, vaikka toki niiden tekniikkakin on muuttunut. Joka tapauksessa materiaalivalinnoilla on oleellinen vaikutus palojen estämisessä.