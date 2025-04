Asiantuntijoilta karu summaus liigakarsintojen avauksesta – "Ihan mahdotonta"

MTV Urheilun asiantuntijat Karri Kivi ja Pekka Saravo antoivat tylyn summauksen Pelicansin ja Jokereiden välisen liigakarsintasarjan ensimmäisestä ottelusta.

Pelicans osoitti Jokereille heti avauserästä lähtien, mikä vaatimustaso liigakarsinnoissa tulee olemaan. Lahtelaiset löivät valotaululle tylyt 5–0-lukemat.

– Täystyrmäys. Yksinkertaisesti. Jokerit ei saanut millään kiekkoa ja peliä poikki. Silloin on ihan mahdotonta hyökätä. Heillä ei ollut hyökkäyspelistä tietoakaan tänään, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi summaa.

Playout-sarjassa Jukureiden tyrmäämäksi joutunut Pelicans luisteli tiistaina kaukaloon aivan eri intesiteetillä.

– Pelicans näytti, että lataus oli osunut kohdalleen. Ne ongelmat, jotka olivat playout-sarjassa ja runkosarjan lopussakin, olivat kaukana tänään. Tämä oli erittäin hyvä peli heiltä, Pekka Saravo toteaa.

Jokerit jäi avausottelussa vaille mahdollisuuksia ja laukoi Pelicansin Patrik Bartosakia kohti vain seitsemän kertaa.

Saravo uskoo, että Jokereiden otteissa näkyi tiistaina vielä jännitys, mutta siitäkin huolimatta matka karsintasarjan voittoon näyttää jo nyt pitkältä ja kiviseltä.

– Varmaan siellä vähän jännittää ja tulee vielä enemmän sellaista hitautta sen kautta, että ei pääse siihen rentoon tekemiseen. Se on inhimillistä. Nyt siitä varmaan tämän ensimmäisen ottelun aikana pääsi jonkin verran eroon. Matka siihen, että he rupeavat hallitsemaan tätä ottelusarjaa ja voittamaan pelejä, on tosi pitkä. Jotain täytyy keksiä ja löytää myös sieltä puolelta, Saravo sanoo.