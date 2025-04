”Jokerit näytti raskaammalta” – SM-liigan karsintasarjan piirre tarjoaa vielä yhden yllätyksen?

Jokerit näytti jo uuvahtavan SM-liigan karsintojen kolmannessa ottelussa Pelicansia vastaan. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi nostaa henkisen vireen avainasemaan sarjan jatkon kannalta.

Jokerit jäi karsintasarjan avausottelussa Lahdessa täysin Pelicansin jyrän alle, mutta onnistui pääsemään niskan päälle kotipelissään. Maanantaina sillä oli jälleen todella vaikeaa, kun Pelicans otti vaivattoman 2–0-voiton.

Jokerit tarvitsee jälleen kotijäällään samanlaisen hurmoksen päälle kuin edellisessä ottelussaan, mutta Karri Kiven silmään joukkue oli edellisessä ottelussa selvästi väsähtänyt.

– Jokerit näytti hivenen raskaammalta viime pelissä. Se ratkaisee, onko siellä kuormaa ja miten he saavat irti, Kivi pohtii.

Sarja on tänään käännekohdassaan, sillä 1–3-tappioasemasta Pelicansia on enää hankala voittaa. Kivi jättää edelleen Jokereille oven auki, sillä myös liigajumbo on osoittanut tällä kaudella suurta ailahtelua.

– Siinä sarjassa on minun mielestäni eniten kaikista tämän kevään sarjoista näytellyt henkinen vire ruutua. Erot ovat harvoin joukkueella noin isoja peräkkäisissä peleissä, mutta siinä sarjassa on ollut, Kivi sanoo.

– Ei kellään muulla ole ollut noin isoja heittoja kuin Jokereilla ja Pelicansilla. Pelicansilla oli sama Jukureita vastaan, Kivi huomauttaa SM-liigan playout-sarjasta, jossa Pelicans romahti äkillisesti alun esitystensä jälkeen.