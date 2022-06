Asiantuntijoiden opetukset koronapandemiasta: Terveydenhuollon toimintakykyä parannettava kiireesti – "Lasten hyvinvointiin pitkäaikaisia vaikutuksia"

Korona-ajasta on jäänyt mieleen monia asioita, joiden hoito ei jälkikäteen katsoen sujunut parhaalla mahdollisella tavalla. Asiantuntijat kokoontuivat tänään pohtimaan, mitä virheitä tehtiin ja mitä niistä voisi oppia. Yksimielisiä oltiin siitä, että lasten ja nuorten etäopetus ja harrastusrajoitukset jatkuivat liian pitkään.

– Kyllä lapsiin ja nuoriin on kohdistunut sellaisia rajoitustoimia, joilla on pitkäaikaisia vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin, arvioi sosiaali- ja terveyspolitiikan tutkija, dosentti Liina-Kaisa Tynkkynen Tampereen yliopistosta.

Rajoituksia pidettiin voimassa liian pitkään

– Ainakin etätyösuosituksella oli hyvä vaikutus. Se on vähentänyt ihmisten liikkumista ja meillä oli hyvät valmiudet siirtyä etätöihin, sanoo Tynkkynen.

Terveydenhuollon kantokyvyssä parannettavaa

– Tärkein vaarassa oleva asia on terveydenhuolto. Terveydenhuollon kantokyky on oltava sellainen, että se kestää erilaisia kriisejä. Meillä pitää olla tarpeeksi kapasiteettia, ettemme joudu valtaviin rajoitustoimiin ihan vain varmuuden vuoksi, koska tällaisten rajoitustoimien hinta on niin kova, perustelee Grönlund.