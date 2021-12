Asiantuntijan arvio: Omikron aiheuttaa pian suuren tautipiikin, mutta sillä voi olla positiivinen kääntöpuoli

Testaus on ollut paikoin hyvin ruuhkautunut. Husissa pystytään tekemään päivässä noin 10 000 koronatestiä ja tällä hetkellä käytännössä koko kapasiteetti on jo käytössä.

– Testaus on ruuhkaantunut ja tulee epäilemättä jatkossakin olemaan ruuhkautunut. Meidän kapasiteettimme on tällä hetkellä aika lailla täysin käytössä ja sen nostaminen on aika vaikeaa, Petäjä kommentoi.

Omikronista on tullut valtavirus pääkaupunkiseudulla.

Tartuntojen määrä kasvaa nyt kovaa vauhtia. Vaikka se nostattaa painetta terveydenhuollossa juuri tällä hetkellä, nopealla kasvulla on yksi hyvä kääntöpuoli, Petäjä sanoo. Epidemian huippu saattaa jäädä ajallisesti lyhyemmäksi.

– Mikä on tässä kurjuudessa myönteistä, on se, että mikä menee nopeasti ylös epidemia-aalloissa, sillä on taipumus tulla nopeammin alas. Ja kaikki riippuu nyt siitä, kuinka hyvin ja nopeasti saadaan kansalaiset kolmannen rokoteannoksen piiriin. Jos oikein hyvin mennään, uskoisin, että hiihtolomalla hiihdellään koronapassin turvin.

Milloin koronatestiin?

THL ohjeisti hiljattain, että oireilevan rokotetun kannattaa mennä koronatestiin erityisesti, jos toisesta koronarokotteesta on kulunut yli viisi kuukautta, 3. rokote on vielä hakematta ja on raskaana.

Jos ei kuulu riskiryhmään ja oireet ovat lieviä, THL suosittelee kotitestin tekemistä. Jos saa positiivisen tuloksen ja tarvitsee virallisen eristyspäätöksen, on syytä käydä vielä virallisessa koronatestissä.

Jos on rokottamaton, ohje on edelleen hakeutua koronatestiin oireiden ilmaantuessa.

Lasten osalta THL ohjeistaa, että alle 12-vuotiaita testataan erityisesti silloin, jos lapsella on oireita ja hänen perhepiirissään on rokottamattomia yli 15-vuotiaita tai henkilöitä, joilla on puutteellinen immuunisuoja koronaa vastaan.

Jos lapsen tiedetään altistuneen koronalle, testaaminen on edelleen suositeltavaa. Myös lapselle voi tehdä kotitestin.