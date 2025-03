SM-liigassa tapahtui hämmästyttävä vallanvaihdos – Karri Kivi nostaa esiin kolme karua esimerkkiä

Eletään huhtikuun alkuvaiheita vuonna 2024. SM-liigan välierät ovat juuri käynnistyneet. Mukana ovat Tappara, KalPa, Pelicans ja Kärpät. Vajaa vuosi eteenpäin ja tilanne näyttää aivan erilaiselta.

SM-liigan runkosarja päättyi lauantaina. Yhtenä suosikkina kauteen lähtenyt Kärpät hutiloi pahasti HIFK-ottelussa, kokien ratkaisevan tappion. Tämä tiesi sitä, että viime kevään pronssijoukkue jäi ulos pudotuspeleistä.

Lahdessa Pelicans yritti hakea kiivaasti voitto-osumaa TPS:ää vastaan, mikä olisi tuonut sille pudotuspelipaikan. Sellaista, eli osumaa, ei irronnut.

Viime ja toissa kevään hopeajoukkue jäi runkosarjassa sijalle 15, eli sen kausi jatkuu playouteissa.

Viime kevään mitalisteista jäljelle jää enää Tappara. Silläkään ei ole mennyt kovin kaksisesti, vaikka kirvesrinnat saivat itsensä pudotuspeleihin.

– Jos miettii koko kautta, niin kolme isoa sukelsi. Tappara, Kärpät ja Pelicans, joista Pelicans joutui tuohon playout-sarjaan. Vaikea sanoa, että kuka noista sukelsi pahiten. Mutta se, että viime kevään mitalistit ovat esiintyneet tuolla tavalla – kuvaa aika hyvin tämän kauden SM-liigaa, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi toteaa.

Viime kevään välieräjoukkueista ainoastaan KalPa on esiintynyt positiivisesti tällä kaudella. KalPa lähtee yhtenä suurena mestarisuosikkina kevään pudotuspeleihin.

Muuten valta uhkaa vaihtua, sillä Tapparan yllä on valtavia kysymysmerkkejä.

Pudotuspelien lisäksi oma jännitys kohdistuu nyt playouteihin, missä Pelicans kohtaa Jukurit. Näistä kahdesta joukkueesta Jukurit on valmistautunut jo useamman kuukauden ajan tulevaan, sillä se jäi jo kauden alkuvaiheilla pahasti muiden kelkasta.

– Pelicansilla on tuossa sarjassa materiaalietu, se on selvää. Jos JYP olisi joutunut tuonne, niin he olisivat saattaneet olla kovemman paineen alla. Pelicansilla on kuitenkin sen verran kokemusta rivistössä, että sen myötä etu menee heidän suuntaansa, Kivi näkee.

Kivi uskoo, että tuleva playout-sarja ja siihen liittyvät piirteet aiheuttavat yllätyksiä muun muassa pelaajille.

– Siellä on sellainen painekattila päällä, että siinä on turha kenenkään sanoa, miten pitäisi sitä ja tätä tehdä. Jo tuonne joutuminen on niin hirveä pettymys ja tuossa pitäisi pystyä kokoamaan itsensä kasaan, Kivi aloittaa, jatkaen tulevasta:

– Tilanne on myös se, että playout-sarjan häviäjä joutuu karsimaan paikastaan Mestiksen mestaria vastaan. Eli eka on hävitty koko kauden ajan ja sitten hävitään vielä yksi sarja alle. Tuota voi kuvailla niin, että ikään kuin rumpupalikalla lyötäisiin päähän, minkä jälkeen pitäisi lähteä taistelemaan.

MTV Urheilun toinen asiantuntija Pekka Saravo uskoo, että henkinen asetelma luo valtavasti mielenkiintoa tulevan sarjan ylle.

– Jos katsoo esimerkiksi Pelicansia, JYPiä, Kärppiä ja TPS:ää, niin he olivat hirveän paineen alla jo monen viikon ajan. He ovat kuluttaneet itseään loppuun ja he ovat joutuneet antamaan kaikkensa jäälle ilta toisensa jälkeen. Sitten pitäisi lähteä tuollaisia pelejä pelaamaan. Isoon rooliin nousee se, että kuinka saa kasattua itsensä henkisesti ja että kuinka hyvin porukka on terveenä, kun nuo pelit lähtevät liikkeelle. Tuo on kova paikka ja näemme varmasti kovia pelejä. Vaikka Jukurit ei ottanut kauheasti pisteitä runkosarjassa, niin eivät ne erot mitään kauhean suuria ole, Saravo pyörittelee.

Pelicansin ja Jukureiden playout-sarja alkaa perjantaina Lahdessa.