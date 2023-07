Asiantuntija: Venäjän päätös panna viljasopimus poikki voi osua Kremlin omaan nilkkaan

Venäjän mukaan Mustanmeren viljasopimus Ukrainan kanssa on käytännössä päättynyt. Venäjä sanoo noudattavansa sopimusta taas, kun sen ehdot on täytetty. Sopimus on mahdollistanut viljanviennin Ukrainasta meriteitse, vaikka Venäjä on muuten sulkenut Ukrainan meriyhteydet. Sopimuksen avulla viljan maailmanmarkkinahinnat ovat pysyneet vakaina.