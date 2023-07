Asiantuntija varoittaa TikTokin Barbie-trendin mahdollisista riskeistä

Uusi Barbie-elokuva on sekoittanut internetiä ja rikkonut katsojaennätyksiä. Popkulttuuria ja muotimaailmaa inspiroinut elokuvailmiö on saanut jopa pinkin maalin loppumisesta kaupoista .

Nyt New York Post kertoo uusimmasta Barbien inspiroimasta sosiaalisen median haasteesta, jossa pääosassa ovat Barbien jalat.

Barbie-nukkejen jalat on suunniteltu niin, että niiden kantapäät eivät koskaan osu maahan, vaan nuket ikään kuin sipsuttavat eteenpäin varpaillaan.

– Margot Robbiella on maailman kauneimmat jalat, Gerwig kertoo australialaisessa The Project -keskusteluohjelmassa

Asiantuntija varoittaa

TikTokissa Barbien jalkojen ympärille on rakentunut haaste nimeltä "Barbie Foot Challenge". Esimerkiksi #BarbieFeet and #BarbieFeetChallenge -avainsanat ovat keränneet yhdessä yli 80 miljoonaa katselukertaa.

Lääketieteellisestä kulmasta trendi on kuitenkin hivenen ongelmallinen.

– Vaikka Barbien jalkojen kaari saa naisen jalat näyttämään pidemmiltä ja kiinteämmiltä, ei se tule ilman riskejä. Jos joku yrittää poseerata tähän tyyliin kerran tai kahdesti saadakseen hienon TikTok-videon, on se todennäköisesti ihan ok, jalkaterapeutti Jodi R. Schoenhaus kertoo New York Postille.