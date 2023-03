Asiantuntija: Ruotsi näkynyt vahvemmin Turkin Nato-uutisoinnissa: "Suomi mainittu aina sivulauseessa"

Suomen Lähi-idän instituutin säätiön asiamies Anu Leinonen kertoo MTV Uutisille, että Niinistön vierailu ei ole näkynyt paikallisissa television uutislähetyksissä. Tämä johtuu siitä, että Itä-Turkissa maanjäristysalueella on ollut isot tulvat, joten uutisointi on keskittynyt tulviin, maanjäristyksen jälkitöihin ja tulossa oleviin vaaleihin.

Leinosen mukaan muualla uutisissa vierailu on kyllä näkynyt esimerkiksi AKP-puoluetta tukevilla sivuilla. Myös opposition median puolella Niinistön käynti on noteerattu.

Niinistö itse on sanonut, että Nato-jäsenyyden ratifiointi on odotettavissa vierailun aikana. Leinonen kertoo, että tämän lisäksi myös Erdoganin tiedottaja on sanonut varmoilla äänenpainoilla, että päätös on tulossa.