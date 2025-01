Asiantuntija MTV:lle Gazan aselevosta: Israelilla ei varaa aloittaa laajamittaista sotilaallista kampanjaa uudelleen

Gazan tilanne on ollut tänään räjähdysherkkä, kun suunniteltu aselepo ei alkanutkaan suunnitellusti aamulla. Tulitauko alkoi lopulta kello 11.15 paikallista aikaa.

Israel ei aloittanut aselepoa sovitussa ajassa, koska ei ollut saanut ajallaan nimilistaa Hamasilta panttivankeina pidetyistä henkilöistä.

– Hamashan on korostanut, että nämä ongelmat (panttivankien nimien ilmoittamisessa) ovat olleet teknisluontoisia. Pidän todennäköisenä, että tämä sopimus astuu voimaan. Kummallakin osapuolella on paljon motiiveja, jotta sopimus astuisi voimaan, Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta kertoi MTV Uutisille kello 11, varttitunti ennen aseleposovun voimaantuloa.

Hamas kertoi aamulla, että ei ole saanut toimitettua listaa pommitusten vuoksi, Juusola uskoo, että kyseessä on todennäköinen syy.

– Nyt näyttäisi siltä, että lista olisi toimitettu ja pidän todennäköisenä, että tulitauko astuu voimaan.

Juusolan mukaan pelko tilanteen eskaloitumisesta on kuitenkin koko ajan mukana.

– Tämä on epävarmalla pohjalla kaiken kaikkiaan. Mutta pidän silti todennäköisenä, että vaikka tulisi rikkomuksia, niin tämä (aselepo) pysyy voimassa ainakin nämä ensimmäiset viikot. Se mikä on tilanne pidemmän päälle on asia erikseen.

Donald Trump astuu virkaansa Yhdysvalloissa maanantaina. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi, että heillä on Yhdysvaltojen tuki jatkaa mahdollisia iskuja. Juusola kertoo, että Trumpin valtaantulo on yksi keskeinen tekijä, joka on vaikuttanut siihen, että tulitauko saatiin nyt voimaan.

– Se varmasti vaikuttaa myös siihen, että Israelilla ei lähiviikkoina ole tavallaan siitäkään syystä varaa aloittaa laajamittaista sotilaallista kampanjaa uudelleen, ellei Hamas riko sopimuksia todella räikeästi. En sitäkään pidä kovin todennäköisenä.