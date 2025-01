Tutkija arvioi Gazan aseleposopimusta: "Trumpin painostuksella ollut vaikutuksensa"

Israelin hallituksen on määrä äänestää Gazan aselepo- ja panttivankisopimuksesta perjantaina.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo Stewart ei usko, että sopimus kaatuisi.

– En usko, että se on vaarassa kaatua. Israelin hallituksen sisällä on suuria erimielisyyksiä siitä, halutaanko ylipäänsä sopimusta. Haetaan ratkaisua siihen, Stewart sanoo Kymmenen uutisissa.

Stewart pitää sopimuksen ratifioinnin lykkäämistä tietynlaisena kaupankäyntinä, mutta myös viestintänä omille äänestäjille.

– Pääministeri Benjamin Netanjahun hallituksessa on koalitiossa kaksi äärioikeistolaista puoluetta, ja ne haluavat viestiä äänestäjilleen koettaneensa kaikkea.

Äärioikeistolainen ministeri uhkaa erolla

Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben Gvir sanoo eroavansa Israelin hallituksesta, jos Gazan sopimus hyväksytään.

Äärioikeistolainen Ben Gvir kertoi Guardianin mukaan, että hän ja hänen Otzma Yehudit -puolueensa voisivat palata hallitukseen, jos sota jatkuu aselevon ensimmäisen vaiheen jälkeen.

Itse sopimusta tutkija pitää merkittävänä.

– Sota on kestänyt 15 kuukautta. Palestiinalaiset ovat Gazassa kärsineet valtavasti. Olisi ehdottoman tärkeää saada panttivangit vapaaksi ja Gazan pommitukset loppumaan.

Nyt on siis sovittu kuuden viikon tauosta tulitukseen. Miten kaukana ollaan siitä, että sota kokonaan loppuisi?

– Se jää nähtäväksi. Sen on tarkoitus tapahtua toisessa vaiheessa, jota neuvotellaan helmikuun aikana. On iso riski, että sota alkaa uudestaan ensimmäisen vaiheen jälkeen.

– Jos onnistutaan neuvottelemaan toisen vaiheen sopimus kuntoon, niin silloin periaatteessa Gazan sota loppuu.

Stewart painottaa, että vaikka Gazan sota loppuisi, niin israelilaisten ja palestiinalaisten konflikti ei ratkea tähän.

Netanjahulla mahdollisuus vedota Trumpiin

Miksi osapuolet taipuivat sopuun juuri nyt, vain muutama päivä ennen vallanvaihdosta Yhdysvalloissa?

– Kyllä tässä selkeästi Trumpin valinnalla on merkitys. Sopimus on sama, joka on ollut pöydällä jo toukokuussa eli periaatteessa se olisi voitu tehdä jo silloin.

– Selkeästi Trumpin painostuksella on ollut vaikutuksensa. Ehkä etenkin Israelin hallituksessa, jossa Netanjahulla on mahdollisuus vedota Trumpiin puhuessaan oman hallituksen tämän sopimuksen epäilijöille.