Netanjahu: Israelilla oikeus jatkaa hyökkäystään Gazassa, jos aseleposopimus romuttuu

Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun mukaan Israelilla on oikeus jatkaa hyökkäystään Gazassa, jos Israelin ja äärijärjestö Hamasin välinen aseleposopimus ei etene toivotusti. Asiasta kertovat muun muassa yhdysvaltalainen CNN ja qatarilaismedia al-Jazeera.

Netanjahu piti lauantai-iltana ensimmäisen puheensa aselepo- ja panttivankisopimuksen solmimisen jälkeen. Hänen mukaansa kolmivaiheisen sopimuksen ensimmäinen vaihe on väliaikainen aselepo.

Pääministeri lisäsi, että Israelilla on Yhdysvaltojen tuki jatkaa hyökkäystä Gazassa, jos sopimuksen toinen vaihe ei kanna hedelmää tai Hamas ei noudata sopimusta. Netanjahun mukaan sekä väistyvä presidentti Joe Biden että maanantaina virkaan astuva Donald Trump tukevat Israelin oikeutta jatkaa hyökkäystä sopimuksen toisessa vaiheessa.

– Jos meidän on palattava taisteluun, teemme sen uusilla tavoilla ja suurella voimalla, Netanjahu sanoi.

Netanjahu korosti, että aseleposopimus saavutettiin yhteistyössä Bidenin ja Trumpin avulla.

Israelin televisiossa näytetyssä puheessa Netanjahu myös vannoi saavuttavansa kaikki sodan tavoitteet sekä tuovansa kaikki panttivangit kotiin.

Israel ja äärijärjestö Hamas pääsivät aselevosta ja vankienvaihdosta sopuun keskiviikkona. Israelin hallitus hyväksyi sopimuksen varhain lauantaina. Sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan sunnuntaiaamuna puoli yhdeksältä.

Hamasilta odotetaan panttivankien nimiä

Sopimuksen ensimmäinen vaihe kestää 42 päivää, jonka aikana Hamasin on tarkoitus vapauttaa 33 israelilaista panttivankia. Vastineena Israelin on määrä vapauttaa yhteensä noin 1 900 palestiinalaista vankia, maan oikeusministeriö on kertonut.

Tänään Hamasin on määrä vapauttaa kolme panttivankia.

Pääministeri Netanjahu varoitti lauantai-iltana Hamasia siitä, ettei sopimuksessa edetä, ellei Hamas julkaise vapautettavien panttivankien nimiä. Hamasin oli määrä kertoa vapautettavien nimet lauantaina, muttei tehnyt sitä määräaikaan mennessä. Hamas sanoi kertovansa nimet vielä ennen aselevon alkamista, uutisoi muun muassa israelilainen Ynet.

Ensimmäiseen vaiheeseen sisältyy myös Israelin asevoimien vetäytymistä. Mediatietojen mukaan sunnuntain vastaisena yönä Israelin joukot alkoivat vetäytyä ainakin eteläisessä Gazassa sijaitsevan Rafahin kaupungin keskustasta.

Sopimuksen toisen ja kolmannen vaiheen yksityiskohdat on määrä valmistella ensimmäisen vaiheen aikana.

Israelin hallituksen äärioikeistolaisten ministerien tiedetään olleen aseleposopimusta vastaan. Lauantaina äärioikeistolaisen Otzma Yehuditin ministerit kertoivat eroavansa hallituksesta sopimuksen vuoksi. Asiasta on kertonut muun muassa CNN. Kolme ministeriä, mukaan lukien kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir, aikoo jättää erokirjeensä tänään.

Yli 120 kuollut keskiviikon jälkeen

Israel on jatkanut iskujaan Gazassa myös aselepoilmoituksen jälkeen. Al-Jazeeran mukaan palestiinalainen uutistoimisto Wafa kertoi sunnuntain vastaisena yönä, että Israel on tehnyt iskuja eri puolille Gazan kaistaa vain tunteja ennen aselevon alkamista.

Palestiinan väestönsuojeluviraston mukaan Israelin joukot ovat surmanneet Gazassa yli 120 ihmistä sen jälkeen, kun sopimus julkistettiin keskiviikkona, kertoo al-Jazeera.

Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan Israel on yli 15 kuukautta kestäneen hyökkäyksensä aikana surmannut Gazan kaistalla noin 46 900 ihmistä. Israelin sodankäynnin menetelmät Gazassa täyttävät kansanmurhan tunnusmerkit.

Israel alkoi pommittaa Gazaa lokakuussa 2023 sen jälkeen, kun Hamas teki yllätyshyökkäyksen Israeliin. Hamas otti noin 250 panttivankia hyökkäyksessä, jossa kuoli Israelin mukaan noin 1 200 ihmistä.