Asiantuntija: Jos lääkereseptit kirjoittaisi reseptihoitaja, säästyisi huima määrä rahaa ja aikaa – lupa kuitenkin kiven alla

Lista laajentunut

Valtio on yrittänyt vauhdittaa reseptihoitajatoimintaa viime vuosina usealla tavalla. Kunnille ja kuntayhtymille on maksettu vuodesta 2019 lähtien 4 900 euron koulutuskorvausta hoitajien erikoispätevyydestä, ja vuoden 2019 keväästä alkaen lääkkeitä määräävät hoitajat ovat voineet toimia terveyskeskusten avovastaanottojen ja sairaanhoitopiirien yhteispäivystysten ohella kotisairaanhoidossa ja sairaaloiden poliklinikoilla.

– Määrä on kyllä pieni, mutta se on ollut noususuuntainen. Kun viidestäkymmenestä hoitajasta on tultu kymmenen vuoden aikana yli kymmenkertaiseen määrään, niin luku on sinänsä ihan kohtuullinen, lääkintöneuvos Vesa Jormanainen sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo.