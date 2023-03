Toyotalla alla umpisurkea saldo – Kalle Rovanperä avaa tilannetta: "Heti ensimmäisillä testivedoilla kävi ilmi"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Meksikon MM-ralli 16.-19.3. To: Testi-ek klo 18.00 alkaen Pe: EK:t 1-7 klo 4.00 alkaen La: EK:t 8-16 klo 00.15 alkaen Su: EK:t 17-23 klo 00.05 alkaen

Hybriditeknologiaa hyödyntävillä Rally1-autoilla on kilpailtu rallin MM-sarjan pääluokassa viime vuoden alusta lähtien. Nyt kilpurit viedään ensimmäistä kertaa korkeaan ilmanalaan Meksikoon, missä myös kuuma lämpötila tarjoaa oman haasteensa menopeleille.

– Rally1-autot toimivat aika hyvin kuumissa kisoissa viime vuonna. Tietenkin korkea ilmanala on jotain uutta, mutta sen näkee sitten, Toyotan mestarikuljettaja Kalle Rovanperä tuumii MTV Urheilulle.

– Ei meidän kuljettajien tarvitse sitä stressata. Me ajetaan niin kauan kuin vehkeet toimivat. Olen ihan luottavainen siihen, että tiimimme on tehnyt hyvää työtä auton kanssa. He ovat varmasti yrittäneet parhaansa saadakseen sen kuntoon.