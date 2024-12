Se og Hørin mukaan Marius Borg Høiby ei olisi enää vieroitushoidossa Lontoossa ja olisi ottanut yhteyttä ainakin yhteen epäiltyjen rikostensa uhriin. Høibyn asianajaja on kiistänyt lehden väitteet, joka kuitenkin vakuuttaa tietojensa olevan paikkansa pitäviä.

Norjalaislehti Se og Hør kertoo, että useista rikoksista epäilty kruununprinsessa Mette-Maritin esikoinen Marius Borg Høiby, 27, olisi rikkonut hänelle määrättyä lähestymiskieltoa ja ottanut yhteyttä ainakin yhteen epäiltyjen rikostensa uhriin. Høibyn myös kerrotaan poistuneen vieroitushoidosta lontoolaiselta klinikalta reilun viikon jälkeen sisäänkirjautumisestaan.

Høiby pidätettiin aiemmin syksyllä epäiltynä naisystävänsä pahoinpitelystä, jonka hän myönsi. Marraskuussa hänet otettiin jälleen kiinni epäiltynä kahdesta raiskauksesta, joista kummankin epäillään tapahtuneen tämän vuoden puolella.

Syyskuussa Høibyn jäätyä kiinni epäillystä kumppaninsa pahoinpitelystä hän kertoi olleensa sekä alkoholin että huumeiden vaikutuksen alainen sekä hakevansa riippuvuuteensa apua. Høibyn tiedetään olleen vieroitushoidossa lontoolaisella klinikalla, josta hän Se og Hørin mukaan olisi poistunut viime viikolla ennen viikonloppua.

Lehden mukaan Høiby matkusti Isoon-Britanniaan sen jälkeen, kun hän vapautui viikon kestäneestä tutkintavankeudesta marraskuussa, jolloin ilmi tulivat häneen kohdistuvat raiskausepäilyt. Høibyn kerrotaan valinneen lontoolaisen klinikan yhdessä äitinsä Mette-Maritin, isäpuolensa prinssi Haakonin ja isänsä Morten Borgin kanssa.

Ennen kuin Høiby pidätettiin marraskuussa, matkusti hän lehden mukaan yhdessä isäpuolensa prinssi Haakonin kanssa Lontooseen. Myöhemmin kaksikon seuraan liittyi lähteiden mukaan äiti Mette-Marit.

Aiemmin syksyllä antamassaan ensimmäisessä lausunnossaan Høiby kuvaili kärsineensä pitkään addiktioista ja olleensa hoidettavana niiden suhteen aiemminkin. Høiby vakuutti hakeutuvansa jälleen hoitoon ja suhtautuvansa siihen vakavasti.

Se og Hør kertoo, että Høibyn olisi ollut tarkoitus aloittaa vieroitushoitonsa Isossa-Britanniassa niihin aikoihin, kun hänet pidätettiin viimeksi Norjassa. Lopulta, kun Høiby pääsi tutkintavankeudesta ja matkusti Isoon-Britanniaan vieroitushoitoon, oli hän lehden mukaan ollut kirjautuneena klinikalla kuitenkin vain reilun viikon ajan. Tietoa ei ole siitä, onko Høibylla aikomuksena palata hoitoon klinikalle.

Høibyn puolustusasianajaja Øyvind Bratlien kiistää väitteet toiselle norjalaislehdelle Dagbladetille. Hänen mukaansa Se og Hørin esittämät tiedot eivät pitäisi paikkansa, vaan Høiby olisi yhä kuntoutuksessa. Bratlien myös kommentoi, että hänen asiakkaansa ei olisi rikkonut hänelle asetettua lähestymiskieltoa. Se og Hør puolestaan päätoimittajaansa myöten vakuuttaa tietojensa pitävän paikkansa. Norjan hovi ei ole kommentoinut asiaa pyynnöistä huolimatta.

Norjalaismedioissa on spekuloitu varsinkin Høibyn viimeisimmän pidätyksen jälkeen runsaasti siitä, poteeko prinsessan esikoinen lainkaan katumusta edesottamuksistaan. Haakon on kommentoinut puolisonsa lapseen kohdistuvia syytöksiä ja on todennut niiden olevan vakavia, sekä kuninkaallisen perheen suhtautuvan niihin vakavsti. Haakonin mukaan hän ja Mette-Marit ovat tehneet töitä sen eteen, että Høiby pääsisi tarvitsemansa hoidon piiriin.