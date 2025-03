Asiakirjat paljastavat: Samppa Lajusen rahastot pitkään kuilun reunalla

Kiinteistösijoitusyhtiö Samla Capital on sanonut toistuvasti Finanssivalvonnalle, että asunto- ja toimitilarahastojen rahat irrotetaan hotellirahastosta.

Helsingin Kruununhaassa sijaitseva The Hotel Maria sai kuluneella viikolla arvovaltaisia vieraita. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja hänen puolisonsa Olena Zelenska yöpyivät valtiovierailullaan Mariankatu 23:n kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa rakennuksessa.

Yhtä hohdokasta ei ole ollut "ultraluksushotellin" kulisseissa.

Hotellin takana on yhdistetyn kolminkertaisen olympiavoittajan Samppa Lajusen kiinteistösijoitusyhtiö Samla Capital. Yhtiö on ollut ainakin viime vuoden alkupuolelta asti Finanssivalvonnan (Fiva) syynissä yhtiöön kuuluvien rahastojen ristikkäisten sijoitusten vuoksi. Lisäksi Samlan sijoitusvarallisuutta säilyttävä pankki on uhannut purkaa sopimuksensa Samlan kanssa. Tiedot selviävät asiakirjoista, jotka STT sai Finanssivalvonnasta tietopyynnöllä.

Lue myös: Samppa Lajusen ultraluksushotellin mahdollisen kaupan ylle laskeutui hiljaisuus

Fiva on ollut kiinnostunut erityisesti siitä, onko Samla Capitalin hallinnoimien rahastojen ristikkäisiä omistuksia ja sidonnaisuuksia saatu purettua. Samlan hotellirahastolla on vain yksi sijoitus, The Hotel Maria. Hotellirahaston lisäksi myös asuntorahasto Samla Asunnot ja toimitiloihin sijoittava Samla Toimitilat II ovat sijoittaneet hotelliin.

Varainkeruuta rahastojen lainojen maksamiseksi

Helmikuun alkupuolella Samla Capitalilla oli hektinen viikko. Tiistaina 4. helmikuuta Fiva ja Samla Capital pitivät palaverin sijoitusyhtiön rahastojen tilanteesta. Fiva kertoi etukäteen sähköpostissaan Samlalle, että valvojaa kiinnosti erityisesti tietää, olivatko "korjaavat toimet rahastojen ristikkäisyyksien purkamiseksi edistyneet".

Tapaamisessa Samla esitteli tehtyjä toimia. Hotellirahaston kautta oli tehty aktiivisia varainkeruun ("Fund Raising") toimenpiteitä. Niillä oli määrä saada kasaan tarvittavat varat, jotta Samla Asuntojen ja Samla Toimitilat II:n kauppahintalainat pystyttäisiin maksamaan pois.

Lisäksi liikkeelle oli laskettu juniorilaina, jonka kautta oli tarkoitus hankkia varat "myös rahastojen välisten lainojen pois maksamiseksi".

Samla kertoi tapaamisessa myös sellaisista toimista, joita se ei ollut vielä tehnyt. Nämä tiedot Fiva on kuitenkin salannut STT:lle toimittamastaan materiaalista.

Pari päivää myöhemmin, torstaina 6. helmikuuta Lajusen kiinteistösijoitusyhtiö jysäytti hotellirahaston sijoittajille lohduttoman tiedon, mutta tarjosi samalla myös toivoa. STT:n näkemän viestin mukaan hotellin suurin lainoittaja halusi myydä hotellin, jolloin sijoittajat menettäisivät kaupassa kaikki rahastoon tekemänsä sijoitukset.

Viestin mukaan sijoittajat olisivat voineet estää kaupan 10–12 miljoonan euron lisäsijoituksilla.

STT uutisoi Lajusen rahastoista ja viestistä lauantaina 8. helmikuuta. Viestin mukaan ilman lisäsijoituksia hotellin suurin lainoittaja olisi allekirjoittanut sopimuksen parhaan tarjoajan kanssa maanantaina 10. helmikuuta.

Maanantai meni, mutta mitään ei kuulunut. Torstaina 13. helmikuuta Samla kertoi viestissään Fivalle palaavansa asiaan, kun "meillä on lisää kerrottavaa". Samlan sähköpostiviestistä kuitenkin ilmenee, että Fiva oli pyytänyt edellisen viikon tapaamisessa lisätietoja hotellirahaston tilanteesta. Viestistä on salattu lyhyt, noin lauseen mittainen osa.

Sidonnaisuuksien purku esillä jo 2024

Rahastojen välisten sidonnaisuuksien purkaminen oli esillä jo Samlan yli vuotta aiemmin lähettämässä sähköpostissa Fivalle. Viime vuoden tammikuussa lähetetyssä viestissä Samla Capital kertoi Fivalle hotellirahastoon suunnittelemistaan muutoksista.

Yksi muutoksista oli, että rahastoon voitiin ottaa lisää äänettömiä yhtiömiehiä toukokuun 2025 loppuun saakka. Käytännössä tämä tarkoitti uusien sijoittajien haalimista hotellirahastoon.

Tavoite oli saada maksettua kahden muun rahaston saamiset pois ja näin vähennettyä rahastojen sidonnaisuuksia sekä "toivottavasti kokonaan poistettua". Fivalla ei ollut huomautettavaa muutoksiin.

Tilinpäätöstietojen mukaan Samla Asuntojen arvo oli vuoden 2023 lopussa noin 28 miljoonaa euroa. Asuntorahaston selkeästi suurin satsaus oli Samla Hotels, jossa oli kiinni lähes kolmasosa asuntorahaston arvosta.

Toimitilat II -rahaston arvosta taas yli puolet oli kiinni hotellirahastossa. Toimitilarahaston arvoksi vuoden 2023 lopussa määriteltiin noin 27,5 miljoonaa euroa.

Samppa Lajunen ei ole helmi-maaliskuussa halunnut antaa haastattelua STT:lle. Samla Capital ei vastannut perjantaina STT:n kysymyksiin. STT kysyi esimerkiksi sitä, onko hotellin myynti edennyt ja oliko sijoittajille kerrottu kuva rehellinen, että ilman lisärahoitusta myynti varmistuu helmikuussa.

Yhtiön mediasuhteista vastaava Timo Kyllönen perusteli aiemmin seuraavasti, miksi asuntosijoittajien rahat ovat hotellisijoituksessa kiinni.

– Samla Asunnot Ky:n tekemän sijoituksen luopumiseksi on tehty alusta lähtien paljon töitä. Tavoitteen toteutumista on haitannut pitkä koronapandemia, Ukrainan sodan seurauksena kohonneet rahoituskustannukset, korkojen ennätyksellisen nopea nousu, Suomen kiinteistömarkkinoiden kriisi ja sen seurauksena tapahtunut sijoittajien vetäytyminen kiinteistösijoituksista, Helsingin heikko hotellimarkkinatilanne ja avauksen jälkeen median kautta tullut laaja mainehaitta.

Pankki pyörsi päätöksensä irtisanomisesta

Fivan lisäksi Samla Capital on käynyt keskusteluja tilanteestaan SEB-pankin kanssa. Pankki toimii Samlan rahastojen säilytysyhteisönä. Käytännössä pankki säilyttää Samlan sijoitusrahastojen omaisuutta yhtiön kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Järjestely on Suomessa lakisääteinen toimiluvallisille vaihtoehtorahastoja hoitaville yhtiöille. Yhtiö tarvitsee toimiluvan, jos se markkinoi rahastojaan myös muille kuin ammattimaisille sijoittajille. Samla Capital kuuluu tähän kategoriaan.

Fivan asiakirjoista käy ilmi, että SEB halusi irtisanoa säilytysyhteisösopimuksensa Samlan kanssa helmikuussa 2023. SEB lähetti asiasta tuolloin sähköpostin Fivalle. Viestissä kerrottiin, että irtisanominen astuisi voimaan toukokuun puolivälissä samana vuonna.

Vastauksessaan Fiva kuitenkin ehdotti pankille vielä palaveria "sopimuksen irtisanomiseen liittyvistä asioista ja sen taustoista". Pankki suostui, ja palaveri sovittiin maaliskuulle 2023. Pankin ja Fivan välisestä viestiketjusta ei ilmene, miksi pankki halusi alun perin irtisanoa sopimuksen ja mitä palaverissa tapahtui.

Palaverin jälkeen SEB:n ja Samla Capitalin välistä säilytysyhteisösopimusta on jatkettu useissa määräaikaisissa jaksoissa. Jostain syystä SEB siis pyörsi päätöksensä sopimuksen irtisanomisesta.

Sopimusta on jatkettu näihin päiviin asti, ja viestien perusteella viimeisin määräaika on päättymässä kesäkuun lopussa.

SEB ei salassapitovelvollisuuteen vedoten kommentoi STT:lle yksittäisen asiakkaansa asioita. Finanssivalvonta ei kommentoi STT:lle yksittäisten rahastojen toimintaa.

Fivan toimistopäällikkö Marko Hovi kertoo yleisellä tasolla, että jos säilytysyhteisö irtisanoisi sopimuksen, toimiluvallisen sijoitusyhtiön tulisi hakea ja nimittää toinen säilytysyhteisö rahastoilleen. Jos tämä ei jostain syystä onnistuisi, yhtiö ei enää täyttäisi lain edellytyksiä.

Hovi sanoo edelleen yleisellä tasolla, että siinä tapauksessa asia pitäisi yrittää korjata esimerkiksi myymällä rahastot jollekin toiselle toimiluvalliselle yhtiölle, jolla on sopimus säilytysyhteisöstä.

– Vaihtoehtona on myös toiminnan muuttaminen jollakin tavalla niin, ettei yhtiö enää tarvitse toimilupaa. Tämä voisi tarkoittaa myös esimerkiksi rahaston varojen realisointia, Hovi kertoo.