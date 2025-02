Samppa Lajusen ultraluksushotellin mahdollisen kaupan ylle laskeutui hiljaisuus

Kolme asuntorahaston sijoittajaa kertoo, että heille tuli yllätyksenä, että heidän asuntosijoituksensa päätyivät osin hotelliin.

Kolminkertainen olympiavoittaja Samppa Lajunen ei vastaa, onko hänen ultraluksushotellinsa myyty. STT kertoi viime lauantaina, että The Hotel Maria -hotellin suurin lainoittaja haluaa myydä hotellin.

Hotellirahaston sijoittajille kerrottiin viime viikon torstaina, että ulkomainen lainoittaja haluaa allekirjoittaa sopimuksen myynnistä viimeistään tämän viikon maanantaina. STT:n näkemän viestin mukaan sijoittajat menettäisivät kaupassa kaikki rahastoon tekemänsä sijoitukset. Sijoittajille tarjottiin vaihtoehtona lisäsijoituksia, joilla kaupan olisi voinut estää.

Lajusen sijoitusyhtiö Samla Capital ei ole kommentoinut STT:lle hotellin myymiseen liittyviä kysymyksiä. STT on kysynyt asiasta maanantaina, torstaina ja perjantaina.

Tieto myynnistä mediasta

Lajunen markkinoi Helsingin Kruununhaassa joulukuussa 2023 avattua The Hotel Maria -hotellia "ultraluksushotellina". Hotelliin päätyi myös Lajusen asuntorahasto Samla Asuntojen sijoituksia.

Kolme asuntorahaston sijoittajaa kertoo STT:lle, että heille tuli yllätyksenä, että heidän asuntosijoituksensa päätyivät osin hotelliin. He eivät esiinny nimillään, koska kyse on heidän yksityisistä raha-asioistaan.

Yksi sijoittajista sanoo kysyttäessä, että "ei tietenkään" olisi sijoittanut asuntorahastoon, jos olisi tiennyt rahaston sijoittavan myös hotelliin.

– Minusta ei ollut mitenkään korrektia, että sijoittajille siitä ei puhuttu mitään. Ja vaikka olisikin puhuttu, niin ei kuulu asiaan, että niitä rahoja lähdetään sotkemaan tähän hotellibisnekseen, toinen sijoittaja sanoo.

– Nyt se tappio tulee myös tähän asuntorahastoon, jonka toiminta-ajatukseen ei sinänsä kuulu hotellitoiminnan rahoittaminen, hän jatkaa.

Asuntorahaston sijoittajat kertovat STT:lle, että he saivat tiedon hotellin lähestyvästä myynnistä STT:n jutusta. Tämän vahvistaa neljä sijoittajaa.

Lajunen ei ole vastannut STT:n haastattelupyyntöihin.

Mainostettiin toisin

Asuntorahaston sijoittajista merkittävä osa on Keski-Suomesta, Jyväskylään keskittyen. Heidän joukossaan on pienyrittäjiä, joista osa on sijoittanut rahastoon yrityksensä kautta. Yleisimmät sijoitetut summat ovat kymmeniä tuhansia euroja.

Sijoittajille asuntorahastoa mainostettiin vuokra-asuntoihin ja asuntokehityskohteisiin sijoittavana rahastona.

Asuntorahaston syyskuussa 2022 voimaan tullut avaintietoasiakirja ei maininnut hotellisijoituksia tai varoittanut lainoista muille rahastoille. Seuraavan, lokakuussa 2022 voimaan tulleen asiakirjan mukaan "rahastolla voi olla saamisia muilta Samla Capital Oy:n hallinnoimilta vaihtoehtorahastoilta". Samalla asiakirja kertoi, että rahastolla on jo saamisia hotellirahastolta.

Muutoksen hetkellä rahastossa oli jo huomattava summa asuntosijoittajien rahaa. Vuoden 2022 alussa asuntorahastossa oli sijoituksia yli 18 miljoonaa euroa.

Tappiosta ei tietoa

Asuntoihin sijoittaneiden rahoja oli kuitenkin päätynyt tulevan ultraluksushotellin rakentamiseen jo selkeästi aiemmin.

Vaikka rahasto lupauksensa vastaisesti sijoitti hotellihankkeeseen, Lajunen antoi ymmärtää sen olevan vain hetkellistä. Vuoden 2021 Samla Asuntojen ensimmäinen neljännesvuosikatsaus löytyy yhä Youtubesta, ja siinä Lajunen kertoo, että kunhan hotellirahaston rahoitus on järjestetty, asuntorahasto pääsee irti hankkeesta.

– Aikataulu exitille tulee tarkentumaan varmasti ihan lähitulevaisuudessa, Lajunen sanoi videolla.

Exit eli eroonpääsy ei ole toteutunut. Tilinpäätöksen mukaan Samla Asuntojen arvo oli vuoden 2023 lopussa noin 28 miljoonaa euroa. Asuntorahaston selkeästi suurin satsaus oli Samla Hotels, jossa oli kiinni lähes kolmasosa asuntorahaston arvosta.

– Se on jäänyt minulle tässä epäselväksi, että mikä tämä lopullinen tappio on ja mikä tämän asuntorahaston tilanne on tämän jälkeen, yksi sijoittajista sanoo.