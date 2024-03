Bruce Willisin tytär Tallulah, 30, sai kesällä autismidiagnoosin: "Se todella muutti elämäni"

View this post on Instagram

Videolla nuori Tallulah on isänsä sylissä ja silittelee tämän päätä ja kääntelee korvaa. Eräs on kysynyt videon kommenteissa, saiko Tallulah diagnoosinsa jo lapsena.

– Itseasiassa tämä on ensimmäinen kerta koskaan, kun puhun diagnoosistani julkisesti. Sain tietää tänä kesänä, ja se todella muutti elämäni, Tallulah vastasi kysyjälle.

IMAGO/Zoonar/ All Over Press

Käypä hoito -sivuston mukaan autismikirjon häiriö on keskushermoston kehityksellinen häiriö, jonka ydinoireita ovat toimintakykyä haittaavat, laaja-alaiset ja pysyvät sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation erityispiirteet sekä rajoittuneet, toistavat ja joustamattomat käytösmallit, kiinnostuksen kohteet tai aktiviteetit.

Tallulah on aina kertonut avoimesti henkisestä ja fyysisestä terveydentilastaan ja kertoi hiljattain, miten hänen toipumisensa anoreksiasta on joskus ollut sotkuista.

Syömishäiriötä vastaan taistellessaan Tallulah on ollut tekemisissä myös ADHD:n, masennuksen ja epävakaan persoonallisuushäiriön kanssa, joista jälkimmäinen diagnosoitiin hänen ollessaan hoidossa Driftwood Recovery -laitoksessa Texasissa kesäkuussa 2022. Hän vietti hoitokeskuksessa neljä kuukautta vanhempiensa pyynnöstä.

Brucella on entisestä liitostaan näyttelijä Demi Mooren kanssa Tallulahin lisäksi kaksi muuta tytärtä: Rumer, 35, ja Scout, 32. Nykyisin hän on naimisissa Emma Heming Willisin, 45, kanssa ja heillä on kaksi tytärtä: Mabel Ray, 11, ja Evelyn Penn, 9.