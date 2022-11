Leonardo DiCaprio juhli 48-vuotissyntymäpäiviään viihdetähtien ympäröimänä

Copyright © 2022 BACKGRID, Inc./All Over Press

Yksi vieras juhlijoiden joukosta jäi kuitenkin puuttumaan: malli Gigi Hadid . Näyttelijä on yhdistetty romanttisessa mielessä Hadidiin kesän jälkeen, kun DiCaprio erosi nelivuotisesta suhteesta Camila Morronen kanssa.

Aiemmin tässä kuussa Hadidille läheinen lähde kertoi, että Hadid ja DiCaprio nauttivat edelleen toistensa seurasta. Lähteen mukaan he näkevät toisiaan New Yorkissa, kun ehtivät, ja Hadidin mielestä DiCapriota on hauska tapailla.