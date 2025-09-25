Konstaapeli tuli tarkistamaan hätäkeskukseen tullutta ilmoitusta. Sitten alkoi väkivalta.
Valvontakamera tallensi Kalifornian Cathedral Cityssä tapahtuneen välikohtauksen. Poliisi ei ehtinyt edes koputtaa asunnon oveen, kun hyökkääjä rynnisti ulos veitsi kädessään.
Tämän jälkeen poliisi näytti saaneen useita veitseniskuja yrittäessään taltuttaa miestä.
Lopulta konstaapeli onnistui kaatamaan miehen maahan ja tilanne saatiin rauhoitettua apuvoimien saavuttua paikalle.
Kuin ihmeen kaupalla poliisi selvisi hyökkäyksestä ilman vakavia vammoja. Virkavallalle jo entuudestaan tuttu hyökkääjä sai syytteen tapon yrityksestä.
Katso pelottava tilanne yllä olevalta videolta.