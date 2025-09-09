Aryna Sabalenkalle "elämänsä pahin epäonnistuminen" suorassa lähetyksessä: "Kello on yhdeksän aamulla"

Naurua riitti Yhdysvaltain avoimien mestareiden Aryna Sabalenkan ja Carlos Alcarazin ollessa yhdessä Today Show -aamuohjelmassa.
Kaksikko oli ohjelmassa pokaalit sylissään kertomassa voitoistaan, kun keskustelu oli siirtynyt sosiaalisen median TikTok -palveluun. Sabalenkalla on siellä 1,2 miljoonaa seuraajaa, joille hän on jakanuti itsestään tanssivideoita.
– Ette tiedäkään, kuinka kauan minulla menee aikaa tehdä nuo yksinkertaiset askeleet. Teidän pitäisi nähdä ensimmäinen yritys, se on katastrofi, Sabalenka kertoi.
– Muuten, tein videon Jan.., aloitti Sabalenka, joka oli sanomassa Alcarazille finaalissa hävinneen Jannik Sinnerin nimen.
Koko studio repesi nauruun Sabalenkan kömmähdyksestä.
– Kello on yhdeksän aamulla, älä huoli, Alcaraz sanoi.
– Tämä on elämäni pahin epäonnistuminen, Sabalenka totesi nauraen.
Katso tilanne alta. Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä linkistä.