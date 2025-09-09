Aryna Sabalenkalle "elämänsä pahin epäonnistuminen" suorassa lähetyksessä: "Kello on yhdeksän aamulla"

Aryna Sabalenkalla oli nimet hakusessa.Copyright Notice: Copyright (c) 2025 Splash News. No use without permission.
Julkaistu 27 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Feliks Heikkinen

feliks.heikkinen@mtv.fi

@feliksheikkinen

Naurua riitti Yhdysvaltain avoimien mestareiden Aryna Sabalenkan ja Carlos Alcarazin ollessa yhdessä Today Show -aamuohjelmassa.

Kaksikko oli ohjelmassa pokaalit sylissään kertomassa voitoistaan, kun keskustelu oli siirtynyt sosiaalisen median TikTok -palveluun. Sabalenkalla on siellä 1,2 miljoonaa seuraajaa, joille hän on jakanuti itsestään tanssivideoita.

– Ette tiedäkään, kuinka kauan minulla menee aikaa tehdä nuo yksinkertaiset askeleet. Teidän pitäisi nähdä ensimmäinen yritys, se on katastrofi, Sabalenka kertoi.

– Muuten, tein videon Jan.., aloitti Sabalenka, joka oli sanomassa Alcarazille finaalissa hävinneen Jannik Sinnerin nimen.

Koko studio repesi nauruun Sabalenkan kömmähdyksestä.

– Kello on yhdeksän aamulla, älä huoli, Alcaraz sanoi. 

– Tämä on elämäni pahin epäonnistuminen, Sabalenka totesi nauraen.

Katso tilanne alta. Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä linkistä.

