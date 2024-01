Arvostettu TSN-asiantuntija lyttää tylysti Nuorten Leijonien mahdollisuudet – "Eivät ole lähellekään tarpeeksi hyviä"

USA ja Nuoret Leijonat iskevät torstai-iltana yhteen taistellakseen MM-finaalipaikasta. USA on ollut läpi turnauksen yksi suurimmista voittajasuosikeista ja esiintynytkin kaukalossa vakuuttavasti häviämättä vielä otteluakaan.

Suomi on parantanut otteitaan kisojen edetessä. Nuoret Leijonat kampesivat Ruotsin nurin voittomaalikisassa lohkovaiheen viimeisessä ottelussa ja puolivälierissä kaatui Slovakia jatkoajalla.

– He eivät ole tarpeeksi hyviä. Kuulemme usein puhetta, kuinka suomalaiset syövät kiekkoja, ja että heillä on hyvin päättäväinen joukkue. He eivät ole lähellekään tarpeeksi hyviä, Button tylyttää TSN:n videolla.