Artisti Anne-Marie kutsuu tyyliään "uniikiksi mukavuudeksi" – "Ostan vaatteita, joita muut eivät käytä"

Brittiartisti Anne-Marie, 31, oikealta nimeltään Anne-Marie Rose Nicholson, kuvailee musiikkiansa tunteelliseksi ja kieroksi. Hän on tunnettu muun muassa kappaleistaan Friends, 2002 ja Ciao Adios.

Hän julkaisi tänä vuonna kappaleen I Just Called yhdessä artistikollektiivi NEIKEDin ja räppäri Latton kanssa. Kappale on versio Stevie Wonderin I just called to say I love you -biisistä, ja Anne-Marien mielestä se sopii hänelle täydellisesti.

– On todella siistiä ottaa vanha biisi ja yrittää kääntää se ympäri ihan uudella tavalla. Teen paljon biisejä huonoista kokemuksista ex-poikaystävieni kanssa ja kirjoitan tavallaan aika vihaisia kappaleita, joten kappaleen ”Minä rakastan sinua” vaihto ”minä vihaan sinuksi” sopi minulle täydellisesti, Anne-Marie kertoi MTV Uutisille.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Artisti esiintyi äskettäin Turun Ruisrockissa 8. heinäkuuta. Anne-Marie on valtavan suosittu TikTokissa ja Instagramissa, joissa hänellä on yhteensä yli 15 miljoonaa seuraajaa.

– Yritän olla niin aito kuin mahdollista, jotta ihmiset voivat löytää yhteyden. Elän vain elämääni ja näytän kaikille kaiken. Olen ihan tavallinen ihminen, Anne-Marie kertoi suosiostaan sosiaalisessa mediassa.

Artisti saa faneiltaan todella hyviä lahjoja, ja viime aikoina jotkut ovat pyytäneet häntä kirjoittamaan sanan, jonka he sitten tatuoivat itseensä.

– Se on aika pelottavaa, koska se on heillä ikuisesti, mutta samaan aikaan se on ihanaa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Maailmantähden sanoja voi lukea muualtakin, sillä hän on kirjoittanut kirjan nimeltään You deserve better. Kirja julkaistiin vuonna 2021­­, ja siinä puhutaan rehellisesti muun muassa kehonkuvasta, mielenterveydestä ja työssä menestymisestä. Teos antaa ihmisille neuvoja, joita jokaisen on hyvä kuulla ollakseen onnellisempi.

Kirjan kirjoittaminen oli Anne-Marielle tunteellinen prosessi ja hän oppi siitä paljon.

– Se oli terapeuttista ja ymmärsin asioita nuoruudestani. Toivon, että olemalla rehellinen ja avoin, ihmiset saavat siitä jotakin itselleen. Tavoite on saada ihmiset tuntemaan olonsa hyväksi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Anne-Marien tyyli herättää huomiota ja hän onkin aina halunnut näyttää erilaiselta kuin muut.

Voit selata kuvakarusellia nuolista.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

– Ostan vaatteita, joita luulen, etteivät muut halua käyttää. Isäni vei minut nuorena usein hyväntekeväisyyskauppoihin. Pidin ajatuksesta omistaa asioita, joita kenelläkään muulla ei ole. Mutta mitä vanhemmaksi olen tullut, sitä enemmän mukavuudenhaluni on kasvanut. Joten aloin pukeutua roikkuviin vaatteisiin. Tyyliäni voisi kutsua ”uniikiksi mukavuudeksi”.

Pandemia sai myös Anne-Marien ajattelemaan, mitä hän elämältään oikein haluaa.

– Aion kirjottaa totta kai uutta musiikkia, työstää uutta albumia ja olla kiertueella koko vuoden. Haluaisin kirjoittaa toisen kirjan ja tehdä enemmän juttuja televisioon, Anne-Marie kiteytti.