Sauna, Muumit ja KAJ mainittu! Benjamin Ingrosso julkaisi kuvia Suomen vierailustaan

Ruotsalaisartisti Benjamin Ingrosso palasi vielä Ruisrock-tunnelmiin hyvin suomalaishenkisten kuvien merkeissä.

Ruotsalaispoppari Benjamin Ingrosso esiintyi Ruisrockin Rantalavalla perjantaina 4. heinäkuuta. Artisti on jakanut muistoja Suomen-vierailustaan Instagramissa. Kuvakarusellin ensimmäisessä kuvassa Ingrosso näyttää värjöttelevän ilmeisen kylmässä vedessä irvistys kasvoillaan.

– Yksi, kaksi, kolme, sauna, Ingrosso on kirjoittanut kuvien yhteyteen ja viittaa tällä todennäköisesti KAJ-yhtyeen Bara Bada Bastu -kappaleeseen.

Kuvien joukossa on otoksia, joissa hänellä on päällään Pikku Myy -t-paita. Eräässä kuvassa hän on pyyhe lanteillaan saunassa. Yhteen kuvaan ovat päässeet myös KAJ-yhtyeen jäsenet pyyhkeet yllään.

Myös ikoninen Silja Linen ruotsinlaiva löytyy yhdestä otoksesta.