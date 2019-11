Ärsyttävätkö moottoriteiden nopeusrajoitukset? Kiitä onneasi, ettet asu Hollannissa – nyt menee monelta kuppi nurin

Alennettu nopeusrajoitus on voimassa päiväsaikaan, kun liikennettä on enemmän, mutta iltaisin ja öisin saa edelleen ajaa tuttua 130 kilometrin tuntinopeutta.

– Kukaan ei pidä tästä. Mutta nyt on kyseessä paljon suuremmat asiat. Meidän täytyy estää maatamme pysähtymästä, ja työpaikkoja katoamasta, Rutte kertoi.

– Olen äärimmäisen pettynyt. Tämä on kamalaa. Mutta muussa tapauksessa monet ihmiset olisivat menettäneet työpaikkansa jouluun mennessä, enkä minä voisi katsoa itseäni enää peilistä.

Alankomaiden hallitus on joutunut ottamaan kovat otteet käyttöön päästöjen kitkemisessä. Päästöt eivät ole pitkään aikaan olleet linjassa EU:n asettamien rajojen kanssa, mikä on johtanut muun muassa rakennusprojektien viivästymisiin. Mikäli päästöjä ei saada alas, on sillä mittavia vaikutuksia maan talouteen.