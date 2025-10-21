Hollannin poliisi on kertonut pidättäneensä 230 italialaisseura Napolin fania ennen myöhäisillan Mestarien liigan ottelua PSV Eindhovenia vastaan.
PSV:n ja Napolin välinen kamppailu on luokiteltu "ison riskin" otteluksi. Poliisin mukaan suuret joukot italialaisfaneja "käyttäytyivät provokatiivisesti" Eindhovenin keskustassa maanantai-iltana.
Poliisin pidättämät fanit selvisivät tilanteesta lopulta sakoilla. Heitä kiellettiin kuitenkin menemästä illan otteluun ja myös kaupungin keskustaan.
Napolin "ultra-faneja" lähellä oleva lähde kertoi, että poliisi poimi kannattajat pian näiden saavuttua Eindhoveniin. Lähteen mukaan fanit eivät olleet aiheuttaneet hankaluuksia, mutta poliisi syytti heidän rikkoneen kaupungin määräystä, joka kieltää suurten ihmisjoukkojen kokoontumisen.
Kotijoukkue PSV lähtee otteluun koottuaan yhden pisteen kahdesta ensimmäisestä tämän kauden Mestarien liigan ottelustaan. Se avasi kilpailun liigavaiheen häviämällä belgialaiselle Union Saint-Gilloiselle ja pelasi sitten tasan saksalaisen Bayer Leverkusenin kanssa.
Napoli puolestaan hävisi englantilaisjätti Manchester Citylle vieraissa ja voitti sen jälkeen kotipelissään portugalilaisen Sportingin.