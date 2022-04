Arsenal-faniksi tunnustautunut Lewis Hamilton vahvistaa huhut Chelsea-ostotarjouksesta – "Yksi hienoimmista mahdollisuuksista"

Hamilton vahvisti uutisen perjantaina medialle Imolan F1-kisaviikonlopun yhteydessä. Mercedeksen F1-tähti on ollut jalkapallofani jo pienestä pitäen.

Hamilton myöntää kannattaneensa lapsuudesta lähtien Chelsean paikallisvastustaja Arsenalia. Chelseakin on kuitenkin tullut Hamiltonille tutuksi.

– Vaihtelin nuorempana joukkueiden välillä. Muistan 5-6-vuotiaana tulleeni Arsenal-kannattajaksi, kun siskoni sanoi minulle, että minun täytyy kannattaa Arsenalia, Terry-setäni on iso Chelsea-fani, joten olen ollut tosi monissa peleissä hänen kanssaan katsomassa Arsenalia ja Chelseaa, Hamilton muistelee.

– Loppujen lopuksi olen iso urheilufani. Jalkapallo on maailman isoin laji ja Chelsea on yksi maailman isoimmista ja menestyneimmistä seuroista. Kun kuulin tästä mahdollisuudesta, ajattelin, että tämä on yksi hienoimmista mahdollisuuksista olla osana jotain näin upeaa.