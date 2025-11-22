Gynekologin uhrien tarkka lukumäärä ei ole vielä tiedossa.
Havaijin armeijasairaalan gynekologi on saattanut salakuvata jopa yli tuhatta naista, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava NBC News.
Gynekologin epäillään kuvanneen asiakkainaan olleita naisia salaa tutkimusten aikana Tripler Army Medical Centerissä Havaijilla Yhdysvalloissa.
Miehen toimista on NBC Newsin mukaan aloitettu rikostutkinta. Myös potilaita on alettu informoida tapahtuneesta.
Miehen potilaiden määrä ei ole vielä varmistunut, mutta NBC Newsin lähteen mukaan heitä voi olla yli 1 500.
Myöskään se ei ole vielä tiedossa, kuinka moni potilaista on joutunut tutkittavien rikosten uhriksi.
Gynekologi työskenteli havaijilaissairaalassa kesäkuusta 2019 kesäkuuhun 2023. Sen jälkeen hän on työskennellyt Fort Hoodin sotilastukikohdassa Texasissa.
Toinenkin kanne
Samaista gynekologia on NBC Newsin mukaan nostettu vastikään myös toinen kanne.