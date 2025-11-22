Juuri nyt Avaa

Gynekologi työskenteli havaijilaissairaalassa kesäkuusta 2019 kesäkuuhun 2023. Sen jälkeen hän on työskennellyt Fort Hoodin sotilastukikohdassa Texasissa.

Myöskään se ei ole vielä tiedossa, kuinka moni potilaista on joutunut tutkittavien rikosten uhriksi.

Miehen potilaiden määrä ei ole vielä varmistunut, mutta NBC Newsin lähteen mukaan heitä voi olla yli 1 500.

Gynekologin uhrien tarkka lukumäärä ei ole vielä tiedossa.

Nainen syyttää miestä myös sopimattomasta koskettelusta, törkeistä kommenteista ja tarpeettomien lääketieteellisten toimenpiteiden tekemisestä useille potilaille.

"Jos asiat olisivat toisin, jättäisin vaimoni"

NBC News on aiemmin raportoinut, että armeijan tutkijat ovat tunnistaneet vähintään 30 naista, joita gynekologi on kuvannut tai videoinut.

Nainen kertoi myös ahdistavasta kohtaamisesta miehen kanssa kuukausia sen jälkeen, kun hän oli synnyttänyt toukokuussa 2023.