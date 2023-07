Yksi Britannian tunnetuimmista tv-kasvoista joutui kohun keskelle, väitetään ostaneen alaikäiseltä seksuaalisia kuvia – tämä tiedetään nyt

BBC:n juontaja Huw Edwardsin väitetään ostaneen teini-ikäiseltä henkilöltä seksuaalisia kuvia 35 000 punnalla eli noin 41 000 eurolla. Tapahtumien aikaan henkilö oli 17-vuotias, mutta nyt hän on 20-vuotias. Henkilö käytti rahaa huumeiden hankkimiseen.

Flindin mukaan Edwards on joutunut sairaalaan sen jälkeen, kun paljastui, että Edwardsia syytetään skandaalista. Vaimon mukaan Edwards saa sairaalahoitoa. Mies on kärsinyt masennuksesta viime vuosina, ja vaimon mukaan skandaali on huonontanut Edwardsin mielenterveyttä.