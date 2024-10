Varusmiesliitto tyytyväinen Häkkäsen lausuntoon naisten pakollisesta asepalveluksesta

Varusmiesliitto toivoo, että puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) avaus on osoitus halusta laajemmalle yhteiskunnalliselle keskustelulle sekä valmistautumiselle tasa-arvoiseen asepalvelusmalliin.

– Puolustusministerin avaus on oikein tervetullut, ja se on askel eteenpäin yhteiskunnallisen keskustelun edistämisessä, Varusmiesliiton puheenjohtaja Elina Riutta kommentoi liiton tiedotteessa.

Häkkänen sanoi torstaina MTV:n haastattelussa , että naisten asepalveluksesta on syytä käydä koko ajan keskustelua.

– Se on varmasti tulevina vuosina enemmän pohdinnassa. Tällä hetkellä on tehty arvio, että ei ole välttämätöntä tehdä pakolliseksi molemmille sukupuolille, mutta on välttämätöntä edesauttaa ja kannustaa ja helpottaa useampia naisia tulemaan vapaaehtoisesti asepalvelukseen. Mutta nyt mennään hallitusohjelman mukaisesti, Häkkänen kommentoi.