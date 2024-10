Puolustusministeri Häkkänen: Naisten pakollisesta asepalveluksesta käytävä keskustelua

– Se on varmasti tulevina vuosina enemmän pohdinnassa. Tällä hetkellä on tehty arvio, että ei ole välttämätöntä tehdä pakolliseksi molemmille sukupuolille, mutta on välttämätöntä edesauttaa ja kannustaa ja helpottaa useampia naisia tulemaan vapaaehtoisesti asepalvelukseen. Mutta nyt mennään hallitusohjelman mukaisesti.

– Asiasta on syytä kuitenkin käydä koko ajan keskustelua. Se on ihan selvää, että turvallisuusympäristö Suomen ympärillä on muuttumassa pitkäaikaisesti vaikeaksi. Laaja reserviläisarmeija on meidän puolustuksen perusta ja siinä tarvitaan miehiä ja naisia, Häkkänen toteaa.